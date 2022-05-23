Подготовка к упрощенному ВНО: для абитуриентов запустили новый сервис
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Ежедневное выполнение тестовых заданий из предложенных тренировочных вариантов будет способствовать основательной подготовке к мультитесту.
В Украине стартовал прием заявок на регистрацию в упрощенном мультипредметном тестировании, которое в 2022 году ввели вместо уже привычного ВНО (в разговорной речи — ЗНО) из-за военного вторжения россии. Для того чтобы абитуриенты имели возможность проверить свои знания самостоятельно, в стране разработали специальный сервис для подготовки к прохождению НМТ.
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Как удалось узнать "Телеграфу", с помощью соответствующего сервиса будущие студенты имеют возможность пройти подготовку к тестированию и увидеть результаты своих знаний во время действия вступительной кампании по этой ссылке.
Указанный сервис включает в себя семь тренировочных вариантов, составленных в соответствии с требованиями мультипредметного теста этого года.
Абитуриентам предоставлена возможность тренироваться, проверяя и совершенствуя свои знания ежедневно при проработке блоков мультитеста по следующим предметам:
Способ прохождения тестирования на портале очень похож на настоящие условия проведения НМТ. Форма предоставления ответов также аналогична реальному тестированию. Это позволяет выпускникам лучше адаптироваться к такому важному для них жизненному событию.
После того как задачи будут выполнены в полном объеме, участники смогут ознакомиться с правильными ответами и прорабатывать комментарии с пояснениями к предоставленным задачам, с которыми возникли определенные трудности.
Кроме того, в итоге выполнения каждого блока мультитеста будет автоматически определяться тестовый и рейтинговый балл исполнителя заданий.
Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно сделать абитуриентам, чтобы зарегистрироваться на участие в прохождении упрощенного внешнего независимого оценивания.
Также напомним, в каких областях тестирования (НМТ) в этом году не будут проводить.