Сколько бюджетных мест предложат абитуриентам ВУЗы Украины в 2022 году: названа цифра

Украинские университеты продолжат работу несмотря на войну

Украинцы, которые планируют поступать в 2022 году в высшие учебные заведения, уже готовятся к сдаче мультитеста, такого себе упрощенного варианта ВНО. При этом многие могут рассчитывать на обучении со стипендией, ведь войне не удастся полностью изменить образовательный процесс в нашей стране. Всего для поступающих в этом году "припасено" 188 тысяч бюджетных мест.

Как передает портал "Освіта.ua", именно такой объем госзаказа насчет бюджетных мест был утвержден украинским Кабмином на 2022 год. Разумеется, все эти места будут распределены между дневной и заочной формой обучения, а также младшими бакалаврами, бакалаврами и магистрами.

Всего на дневную форму во время нынешней вступительной кампании смогут рассчитывать почти 173 тысячи человек. Из этого количества более 89 тысяч — это бюджетные места для бакалавров. Еще 38 тысяч — для младших бакалавров.

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Есть госзаказ и для желающих получить квалификационный уровень магистра: 49 524 места — для людей, окончивших бакалавратуру, 6 041 место — для людей с полным средним образованием.

Стоит отметить и более узкую категорию студентов: по всей Украине предусмотрено 4 070 бюджетных мест для аспирантов и 423 — для докторантов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, с помощью какого сервиса можно подготовиться к сдаче мультитеста, на основе которого и будет проводиться поступление в 2022 году.