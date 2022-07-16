Мультитест-2022: когда состоится сессия и что нужно знать перед сдачей "упрощенного ВНО"

Учеников просят не разглашать время и место проведения тестирования для собственной безопасности

Для выпускников украинских школ с понедельника, 18 июля, стартует основная сессия национального мультипредметного теста – так называемого "упрощенного ВНО". Его формат в этом году изменили из-за войны. В НМТ входят такие предметы как украинский язык, математика и история Украины – по 20 заданий на каждый предмет. В Украинском центре оценивания качества образования просят участников обратить внимание на все нюансы проведения тестирования, чтобы пройти его успешно.

Всего сессий НМТ будет три. Они будут проходить исключительно в очном формате. Основная сессия продлится с 18 июля по 10 августа. Известно, что на участие в ней зарегистрировалось более 206 тысяч выпускников. Они уже получили приглашение на свою личную информационную страницу. Документ содержит дату, время и место проведения теста. В УЦОКО просят каждого сформировать это приглашение на личной странице самостоятельно. Очень желательно документ распечатать и иметь при себе во время экзамена.

Читайте также: Категория Украина Мультитест для школьников: участников НМТ просят не разглашать одну важную деталь Информация о времени и месте проведения тестирования не будет нигде в публичном пространстве

По правилам допуск абитуриентов в аудитории начнется за 30 минут до начала теста и закончится за 10 минут до его старта. Поэтому важно не опаздывать и не прибывать вплотную к началу. Чтобы попасть внутрь, обязательно будет предъявить членам комиссии документ, удостоверяющий личность – в первую очередь речь идет о паспорте.

Тестирование будет компьютерным. Система будет работать с тем же логином и паролем, которые учащийся использует для входа на свою информационную страницу.

Важно: Центр не публикует график проведения тестирования и адреса центров, где его будут сдавать. Эту информацию не обнародуют из соображений безопасности и учащихся просят также не выкладывать такие данные в открытый доступ.

Учеников, которые будут сдавать НМТ за границей, просят отдельно обратить внимание, что время начала теста в приглашении указано по Киеву. Таблицу сравнения местного времени с киевским УЦОКО опубликовал отдельно, чтобы каждый участник теста мог правильно сориентироваться.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основной сессии НМТ, будут организованы дополнительная и специальная. Дополнительная сессия пройдет в период с 16 по 20 августа, специальную назначили на 12-16 сентября. В них могут принять участие, например, абитуриенты с оккупированных территорий, которые не смогли вовремя добраться до центра проведения тестирования.

Еще одна уважительная причина – воздушная тревога. Если при сдаче НМТ включатся сирены, экзамен будет остановлен. Если тревога окажется непродолжительной, абитуриенты вернутся к его сдаче, если затянется – экзамен придется прекратить и перенести на дополнительную сессию. В случае, если учащийся провалит НМТ, шанса пересдать экзамен у него не будет.

Результаты тестирования каждый учащийся получит на свою персональную страницу.

Напомним, в этом году НМТ не смогут провести в областях, где продолжаются активные боевые действия.