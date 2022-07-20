"Упрощенное ВНО": как проходить компьютерный мультитест

Свои ответы участники теста должны не только ввести, но и должным образом сохранить

В Украине с 18 июля началась кампания по сдаче Национального мультипредметного теста, который в этом году заменяет абитуриентам привычное ВНО. Он происходит в форме компьютерного тестирования, а не письменного, так что имеет целый ряд особенностей.

Чтобы участники экзамена могли хорошо сориентироваться, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) разработал подробную видеоинструкцию, как пользоваться онлайн-платформой для сдачи НМТ. Ее предлагают просмотреть до начала тестирования.

УЦОКО сообщает, что соответствующим образом настроенные компьютеры будут ждать выпускников школ в аудиториях, где происходит тестирование. Чтобы войти в систему, необходимо будет воспользоваться логином и паролем, указанными в карточке участника НМТ, которую выдаст старший инструктор.

Важно помнить, что тестировочная программа будет учитывать только те ответы, которые должным образом сохранены, а не просто указаны в соответствующем окне. Это делается для того, чтобы ученик мог исправить себя, если случайно допустит ошибку. Если учащийся пропустит какие-либо задания или не сохранит свои ответы, перед завершением теста программа предупредит об этом и укажет, в каких блоках находятся пропуски. Поэтому участников НМТ просят внимательно читать все инструкции и не спешить при сдаче теста. Продолжительность экзамена составляет ровно 2 часа. Момент начала тестирования учащийся определяет сам, нажав на соответствующую кнопку.

Сообщается, что предварительные баллы за тест участники НМТ смогут увидеть сразу же после завершения работы. Они не являются окончательной оценкой. Оценка формируется путем перевода баллов в рейтинговую шкалу 100-200 и перемножение результатов на определенные коэффициенты, которые распространяются на каждого конкретного абитуриента. Это можно сделать самостоятельно или дождаться официальных результатов, которые поступят в личный кабинет участника тестирования.

Напомним, УЦОКО не публикует график проведения НМТ и просит участников тестирования не делиться этими сведениями из соображений безопасности.