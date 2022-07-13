Мультитест для школьников: участников НМТ просят не разглашать одну важную деталь

Информация о времени и месте проведения тестирования не будет нигде в публичном пространстве

Национальный мультипредметный тест для выпускников школ, на который уже начали приходить приглашения, будет проходить из-за войны в условиях повышенных мер безопасности. Поэтому абитуриентов, которые будут сдавать НМТ, просят ни в коем случае не разглашать адреса центров его проведения. В секрете следует держать также график.

Об этом предупреждает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). В центре подчеркнули, что сами тоже нигде не публикуют и не будут публиковать список точек, где будет проходить тестирование. Кроме того, в публичном доступе не будет и графика проведения экзаменов. Найти эту информацию учащиеся смогут только в персональном кабинете на сайте УЦОКО, доступ куда возможен только с помощью пароля.

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"Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников национального мультипредметного теста", — отметили в центре. Учеников, которые будут сдавать НМТ за границей, предупредили, что в приглашениях на тестирование время его начала будет указано по Киеву. И это просят обязательно иметь в виду.

Как сообщал "Телеграф", из- за активных боевых действий и оккупации россиянами НМТ не будут проводить в нескольких областях Украины.