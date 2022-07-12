Укр

Школьники-участники мультитеста получили приглашение: когда и как его будут сдавать

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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На основную сессию НМТ зарегистрировалось более 200 тысяч абитуриентов
На основную сессию НМТ зарегистрировалось более 200 тысяч абитуриентов

Учащихся просят проверить свой кабинет поступающего и самостоятельно сформировать документ

Подготовка к упрощенному ВНО или мультипредметному тесту (НМТ) подходит к концу и нынешние абитуриенты, участвующие в основной сессии, уже получили приглашение на экзамен. Найти его можно на личной информационной странице абитуриента.

Как сообщает портал Освіта.ua, в приглашении указаны точные дата и время и адрес проведения тестирования. Впрочем, просто ознакомиться с этой информацией будет недостаточно. Каждый участник НМТ должен самостоятельно сформировать свое приглашение. Очень желательно его распечатать и иметь при себе во время экзамена.

Для входа на личную информационную страницу абитуриентам необходимо воспользоваться ранее полученными логином и паролем. Если они были утрачены, существует процедура восстановления. Следует корректно заполнить соответствующую форму на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Основная сессия НМТ будет проходить с 18 июля по 10 августа. Участие в ней планируют принять 206 тысяч абитуриентов. Тестирование будет проводиться очно в специальных временных экзаменационных центрах. На территории Украины они будут работать в учебных заведениях разных населенных пунктов. Для детей, выехавших за границу, вступительные экзамены проведут в нескольких странах Европы.

Кроме основной сессии НМТ предусмотрены дополнительная (16-20 августа) и специальная (12-16 сентября). Они будут доступны для тех абитуриентов, которые не смогут принять участие в основной. Причина такого переноса должна быть уважительной. Например, абитуриент не успеет вовремя добраться до экзаменационного центра с оккупированной территории или во время работы над тестом объявят воздушную тревогу. У каждого участника НМТ будет только одна попытка составить его – пересдача во время дополнительной или специальной сессии не предусмотрена.

Как сообщал "Телеграф", привычное ВНО в этом году заменили тестированием по упрощенному механизму из-за российского военного вторжения.

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#Абитуриенты #Образование #Тестирование