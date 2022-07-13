Мультитест для школярів: учасників НМТ просять не розголошувати одну важливу деталь

Інформації про час та місця проведення тестування не буде ніде у публічному просторі

Національний мультипредметний тест для випускників шкіл, на який уже почали приходити запрошення, відбуватиметься через війну в умовах підвищених заходів безпеки. Тому абітурієнтів, які складатимуть НМТ, просять в жодному разі не розголошувати адреси центрів його проведення. В секреті треба тримати також графік.

Про це попереджає Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). У центрі наголосили, що самі теж ніде не публікують і не публікуватимуть список точок, де відбуватиметься тестування. Окрім того, у публічному доступі не буде і графіка проведення іспитів. Знайти цю інформацію учні зможуть тільки у персональному кабінеті на сайті УЦОЯО, доступ куди можливий тільки з допомогою паролю.

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"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників національного мультипредметного тесту", — зазначили у центрі. Учнів, які складатимуть НМТ за кордоном, попередили, що у запрошеннях на тестування час його початку буде вказаний за Києвом. І це просять обов’язково мати на увазі.

Як повідомляв "Телеграф", через активні бойові дії та окупацію росіянами НМТ не проводитимуть у декількох областях України.