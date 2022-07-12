Школярі-учасники мультитесту отримали запрошення: коли і як його здаватимуть

Учнів просять перевірити свій кабінет вступника і самостійно сформувати документ

Підготовка до спрощеного ЗНО або мультипредметного тесту (НМТ) добігає свого кінця і цьогорічні абітурієнти, які беруть участь в основній сесії, уже отримали запрошення на іспит. Знайти його можна на особистій інформаційній сторінці вступника.

Як повідомляє портал Освіта.ua, у запрошенні зазначено точні дата та час і адреса проведення тестування. Втім, просто ознайомитись з цією інформацією буде недостатньо. Кожен учасник НМТ має самостійно сформувати своє запрошення. Дуже бажано його також роздрукувати і мати при собі під час іспиту.

Для входу на особисту інформаційну сторінку абітурієнтам потрібно скористатись раніше отриманими логіном та паролем. Якщо їх було втрачено, існує процедура відновлення. Треба коректно заповнити відповідну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ проходитиме з 18 липня до 10 серпня. Участь у ній планують взяти 206 тисяч вступників. Тестування проводитиметься очно у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. На території України вони працюватимуть у закладах освіти різних населених пунктів. Для дітей, які виїхали за кордон, вступні випробування проведуть у кількох країнах Європи.

Окрім основної сесії НМТ передбачено також додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня). Вони будуть доступними для тих абітурієнтів, які не зможуть взяти участь в основній. Причина для такого перенесення має бути поважною. Наприклад, абітурієнт не встигне вчасно дістатись до екзаменаційного центру з окупованої території чи під час роботи над тестом оголосять повітряну тривогу. У кожного учасника НМТ буде лише одна спроба скласти його – перескладання під час додаткової або спеціальної сесії не передбачене.

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Як повідомляв "Телеграф", звичне ЗНО цього року замінили тестуванням за спрощеним механізмом через російське воєнне вторгнення.