Основная сессия НМТ подходит к концу: чего ждать участникам тестирования дальше

Важные детали, которые нужно знать каждому участнику упрощенной оценки

В Украине основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ), который из-за военной агрессии россии в этом году заменил уже привычное для украинцев внешнее независимое оценивание, завершается уже 10 августа.

Как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, старт основной сессии упрощенного ВНО состоялся 16 июля. Кроме того, отмечается, что за последний месяц лета планируется проведение и дополнительной сессии НМТ. Регистрация выпускников проходила с 8 по 18 июля.

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Что нужно сделать тем, кто планирует поучаствовать в дополнительной сессии упрощенного тестирования:

С 1 по 10 августа необходимо предоставить окончательную информацию о желании принять участие в проверке знаний, указать место, где удобно пройти тестирование;

необходимо предоставить окончательную информацию о желании принять участие в проверке знаний, указать место, где удобно пройти тестирование; До 12 августа выпускникам нужно получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для последующего прохождения Национального мультипредметного теста. В документе будет указана дата и время начала тестирования;

выпускникам нужно получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для последующего прохождения Национального мультипредметного теста. В документе будет указана дата и время начала тестирования; С 16 по 20 августа пройдет проверку знаний в рамках мультипредметного теста.

Следует отметить, что для тех лиц, которые не имеют возможности принять участие в дополнительной сессии НМТ, предусмотрена возможность пройти тестирование уже на специальной сессии. Ее проведение запланировано на сентябрь.

Что касается информации о результатах основной сессии Национального мультипредметного теста по шкале 100-200 баллов, то она будет размещена на личных информационных страницах участников. Сделать это планируют не позже 12 августа.

Результаты дополнительной сессии – не позднее 21 августа.

Специальной – не позднее 19 сентября.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как и когда участникам НМТ подавать документы на поступление в бакалаврат.

Также следует напомнить, как участникам тестирования пользоваться системой сборки НМТ.