Основна сесія НМТ підходить до кінця: чого чекати учасникам тестування далі

Важливі деталі, які потрібно знати кожному учаснику спрощеного оцінювання

В Україні основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ), який через військову агресію росії цього року замінив вже звичне для українців зовнішнє незалежне оцінювання, завершується вже 10 серпня.

Як повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти, старт основної сесії спрощеного ЗНО відбувся 16 липня. Крім того, зазначається, що впродовж останнього місяця літа планується проведення й додаткової сесії НМТ. Реєстрація випускників проходила з 8 по 18 липня.

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Що потрібно зробити тим, хто планує взяти участь у додатковій сесії спрощеного тестування:

З 1 по 10 серпня необхідно подати остаточну інформацію щодо бажання взяти участь у перевірці знань, вказати місце, де зручно пройти тестування;

необхідно подати остаточну інформацію щодо бажання взяти участь у перевірці знань, вказати місце, де зручно пройти тестування; До 12 серпня випускникам потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для подальшого проходження Національного мультипредметного тесту. В документі буде вказано дату та час початку тестування;

випускникам потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для подальшого проходження Національного мультипредметного тесту. В документі буде вказано дату та час початку тестування; З 16 по 20 серпня пройти перевірку знань в рамках мультипредметного тесту.

Варто зауважити, що для тих осіб, які не мають можливості взяти участь у додатковій сесії НМТ, передбачено можливість пройти тестування вже під час спеціальної сесії. Її проведення заплановане на вересень.

Що стосується інформації щодо результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту за шкалою 100−200 балів, то її буде розміщено на особистих інформаційних сторінках учасників. Зробити це планують не пізніше 12 серпня.

Результати додаткової сесії — не пізніше 21 серпня.

Спеціальної — не пізніше 19 вересня.

Читайте також: Категорія Суспільство Спрощене ЗНО: де та як дізнатися результати мультипредметного тесту Остаточний результат оцінювання можна буде дізнатися не пізніше, аніж через 7-8 днів після проведення НМТ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як та коли учасникам НМТ подавати документи на вступ до бакалаврату.

Також варто нагадати, як учасникам тестування користуватися системою складання НМТ.