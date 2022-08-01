Спрощене ЗНО: де та як дізнатися результати мультипредметного тесту

Остаточний результат оцінювання можна буде дізнатися не пізніше, аніж через 7-8 днів після проведення НМТ

В Україні частина випускників вже "відстрілялася", пройшовши перевірку своїх знань у рамках впровадженого у 2022 році національному мультипредметному тестуванні. Одразу після закінчення тесту учасники мали змогу побачити на екранах своїх моніторів кількість набраних балів, після чого самостійно звірити ці результати за шкалою у 100–200 балів, завдяки відповідним таблицям.

Проте, як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, для подання документів на вступ до закладів вищої освіти таких результатів буде недостатньо, адже в рамках встановлених цьогорічних правил, остаточна оцінка майбутнього студента повинна бути розміщена на його особистій інформаційній сторінці, після чого вони будуть передані до ЄДЕБО.

Так, усі учасники основної сесії НМТ зможуть переглянути результати своїх тестувань на інформаційних сторінках до 12 серпня. Водночас Український центр оцінювання якості освіти намагається зробити усе можливе, аби очікування абітурієнтів не було занадто довгим, тож уже через 7–8 днів після перевірки, результаті буде розміщено на особистій сторінці учасника\ці спрощеного оцінювання.

"Зауважимо, що після отримання результатів кожного дня проведення НМТ ми опрацьовуємо дані тестування, аналізуємо їх у розрізі можливих технічних та інших проблем. Так, окремі учасники зазначали про незбережені відповіді, натомість бачимо, що відповіді на завдання збережені коректно. Приємною новиною для деяких учасників є те, що вони отримають на 1 бал з історії України більше, ніж бачили на своєму екрані, адже після опрацювання матеріалів ми виявили технічну помилку, яка завадила правильне автоматичне визначення результатів", – наголошують у УЦОЯО.

Варто наголосити, що випускникам радять на систематичній основі перевіряти свої особисті інформаційні сторінки, аби не пропустити розміщену на них важливу інформацію.

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Для тих, хто ще не пройшов перевірку знань, радять переглянути спеціальне відео про користування онлайн-тестувальником, яке допоможе уникнути хвилювання та розгубленості безпосередньо перед час НМТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як та коли учасникам НМТ подавати документи на вступ до бакалаврату.