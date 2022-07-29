В Україні почали прийом заяв на вступ до бакалаврату: як подати документи

Охочим вступити на бюджетні місця можна подати до 5 заяв

В Україні ще триває основна сесія Національного мультипредметного тесту для випускників шкіл, але вже ті, хто отримали свої оцінки, можуть подати документи на прийом до бакалаврату. Кампанія з набору першокурсників стартувала саме у п’ятницю, 29 липня. Йдеться про абітурієнтів, які планують здобувати освіту ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти.

Портал "Освіта.ua" пояснив правила та строки вступної кампанії для абітурієнтів бакалаврату у 2022 році. Цьогоріч кожен абітурієнт може подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення. Причому розставити їх треба у порядку пріоритетності – це впливатиме на черговість розгляду заяв обраними вишами. Змінювати пріоритетність неможливо. Можна тільки скасувати заяву з пріоритетністю. Якщо абітурієнт передумає, він зможе знову подати заяву у цей же навчальний заклад із тією ж пріоритетністю. Але у разі, якщо її ще не прийняла приймальна комісія. Якщо ж заяву було прийнято і потім скасовано вступником, подати її повторно уже не вийде.

Для тих, хто планує навчатись на контрактній формі, передбачена можливість подати до 20 заяв. Усі абітурієнти можуть подати документи на вступ онлайн через електронний кабінет вступника.

Абітурієнти, які вступають на підставі результатів НМТ, ЗНО за 2019-2021 роки, а також творчих конкурсів, що відбулися в період з 1 по 18 липня, строк прийому заяв – до 23 серпня.

Прийом документів від тих, хто вступає на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів прийом заяв буде завершено о 18:00 8 серпня.

Рейтингові списки вступників із рекомендаціями до зарахування мають бути складені та оприлюднені до 29 серпня. У цей же термін вступники мають бути сповіщені про те, отримали чи не отримали вони право навчатися на бюджетній формі.

Читайте також: Категорія Україна Як вступити на магістратуру в Україні у 2022 році: з’явилось пояснення Серед інших форм вступних випробувань цього року є два види тестів – вони доступні для окремих спеціальностей

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 2 вересня.

Зарахування студентів на бюджетні місця має відбутись 5 вересня, на контрактні місця – не пізніше, ніж 30 вересня. Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 вересня.

Як повідомляв "Телеграф", учасники НМТ можуть самостійно підрахувати свій конкурсний бал – формула була оприлюднена для всіх охочих.