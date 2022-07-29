В Украине начали прием заявлений на поступление в бакалаврат: как подать документы

Желающим поступить на бюджетные места можно подать до 5 заявлений

В Украине еще продолжается основная сессия Национального мультипредметного теста для выпускников школ, но те, кто уже получили свои оценки, могут подать документы на прием в бакалаврат. Кампания по набору первокурсников стартовала именно в пятницу, 29 июля. Речь идет об абитуриентах, которые планируют получать образование степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного среднего образования.

Портал "Освіта.ua" объяснил правила и сроки вступительной кампании для абитуриентов бакалаврата в 2022 году. В этом году каждый абитуриент может подать до 5 заявлений на места государственного и регионального заказа. Причем расставить их нужно в порядке приоритетности – это повлияет на очередность рассмотрения заявлений избранными вузами. Изменять приоритетность невозможно. Можно отменить заявление с приоритетностью. Если абитуриент передумает, он сможет снова подать заявление в это же учебное заведение с той же приоритетностью. Но в случае, если его еще не приняла приемная комиссия. Если же заявление было принято и затем отменено поступающим, подать его повторно уже не получится.

Для тех, кто планирует обучаться на контрактной форме, предусмотрена возможность подать до 20 заявлений. Все абитуриенты могут подать документы на поступление онлайн через электронный кабинет поступающего.

Абитуриенты, поступающие на основании результатов НМТ, ВНО за 2019-2021 годы, а также творческих конкурсов, состоявшихся в период с 1 по 18 июля, срок приема заявлений – до 23 августа.

Прием документов от поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов прием заявлений будет завершен в 18:00 8 августа.

Рейтинговые списки абитуриентов с рекомендациями к зачислению должны быть составлены и обнародованы до 29 августа. В этот же срок поступающие должны быть уведомлены о том, получили или не получили право обучаться на бюджетной форме.

Читайте также: Категория Украина Как поступить на магистратуру в Украине в 2022 году: появилось объяснение Среди других форм вступительных экзаменов в этом году есть два вида тестов – они доступны для отдельных специальностей.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 2 сентября.

Зачисление студентов на бюджетные места должно состояться 5 сентября, на контрактные места – не позднее 30 сентября. Перевод на вакантные бюджетные места и места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на контракт и получили полное общее среднее образование, происходит не позднее 19 сентября.

Как сообщал Телеграф, участники НМТ могут самостоятельно подсчитать свой конкурсный балл – формула была обнародована для всех желающих.