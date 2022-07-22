Як вступити на магістратуру в Україні у 2022 році: з’явилось пояснення

Серед інших форм вступних випробувань цього року є два види тестів – вони доступні для окремих спеціальностей

Вчорашні українські школярі уже почали кампанію зі вступу до вищих навчальних закладів – з 18 липня в Україні стартувала основна сесія Національного мультипредметного тесту. Він через війну заміняє ЗНО. Втім, не менш важливою є вступна кампанія на магістерський рівень. Цьогоріч потрапити до магістратури можна за допомогою мотиваційного листа, фахового іспиту, індивідуальної співбесіди, результату єдиного вступного іспиту 2019–2021 років, Магістерського комплексного тесту (МКТ) або Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК).

Як повідомляє портал "Освіта.ua", яким саме чином відбувається набір на здобуття ступеню магістра, залежить від обраної спеціальності.

Зокрема, МКТ складають ті, хто вступають на магістратуру за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право", а МТНК – "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" (крім "Міжнародного права").

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Що таке Магістерський комплексний тест

МКТ, який необхідно скласти для вступу на правничі спеціальності, оцінює володіння іноземною мовою (англійської, іспанської, німецької, французької за вибором вступника) та знання з права. Цей тест проводить Український центр оцінювання якості освіти.

Тривалість тестування для учасників МКТ складає 120 хвилин. За цей час необхідно виконати два блоки завдань – по 60 хвилин на кожен. Блок, присвячений праву, у тестовому форматі перевіряє знання абітурієнта з восьми базових правничих дисциплін. Блок з іноземної мови містить завдання на читання та використання обраної мови.

Тестові бали, які отримують учасники МКТ, переводяться у шкалу 100-200 балів.

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Що таке Магістерський тест навчальної компетентності

За допомогою МТНК перевіряють готовність вступника опанувати програму магістерського рівня. Цей тест, так само як і МКТ, проводить Український центр оцінювання якості освіти.

Весь МТНК складається з 33 завдань і двох компонентів – вербально-комунікативного та логіко-аналітичного: 10 завдань на заповнення пропусків і мікротекстах і 23 завдання на вибір правильної відповіді із 4 варіантів. Впоратись із ними необхідно за 75 хвилин. Отримали бали так само переводяться у шкалу 100-200 балів.

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Основна сесія вступу на магістратуру триватиме цьогоріч з 10 до 17 серпня, а додаткова – з 7 до 10 вересня. Строки спеціальної сесії ще не визначені, попередньо її планують на вересень-жовтень. Також відомо, що індивідуальні усні співбесіди за визначеними спеціальностями навчальні заклади, які обрали цю форму вступних випробувань, мають провести 25-31 серпня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників для охочих вступити на магістратуру розпочнеться з 1 серпня. А заяви почнуть приймати з 16 серпня.

Як повідомляв "Телеграф", вступники на бакалаврський рівень цьогоріч проходять комп’ютерне тестування.