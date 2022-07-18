Як навчатимуться студенти в умовах війни: у МОН детально пояснили

МОН рекомендує почати навчання 15 серпня та вчитися по суботах

В Україні новий навчальний рік 2022\2023 для студентів, які навчаються на старших курсах закладів фахової передвищої та вищої освіти орієнтовно стартує з 15 серпня. Крім того, під час теплої пори року МОН рекомендувало проводити освітній процес упродовж шести днів на тиждень, включно із суботами.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти України, яке було адресовано представникам закладів освіти країни. Крім того, відомо, що МОН порадило частково змінити графіки навчального процесу студентів і внести корегування у відпустки працівників.

Так, вищим навчальним закладам рекомендовано внести зміни до структури освітнього процесу, врахувавши особливості навчання в осінньо-зимовий період. Тобто передбачити завершення зимової підсумкової екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року. Що стосується початку другого семестру, то його планують розпочати приблизно з 15 лютого 2023 року.

Студенти, які отримуватимуть знання на перших курсах закладів фахової передвищої освіти після закінчення 9 класів, повернуться до освітнього процесу з 15 серпня, водночас студенти, які навчатимуться на перших курсах закладів освіти на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів), повернуться за парти з 15 вересня. Проте, згідно з рекомендаціями МОН, це має відбутися не пізніше 1 жовтня.

Першокурсники магістратури на основі вищої освіти мають розпочати навчання орієнтовно 1 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи матимуть студенти на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану в країні.

Також нагадаємо, як президент Володимир Зеленський прокоментував петицію українців щодо заборони навчання у школах під час війни в країні.