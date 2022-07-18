Как будут учиться студенты в условиях войны: в МОН подробно объяснили

МОН рекомендует начать обучение 15 августа и учиться по субботам

В Украине новый учебный год 2022\2023 для студентов, обучающихся на старших курсах учреждений профессионального высшего и высшего образования ориентировочно стартует с 15 августа. Кроме того, в теплое время года МОН рекомендовало проводить образовательный процесс в течение шести дней в неделю, включая субботы.

Об этом говорится в письме Министерства образования Украины, которое было адресовано представителям учебных заведений страны. Кроме того, известно, что МОН посоветовало частично изменить графики учебного процесса студентов и внести корректировку в отпуска работников.

Так, высшим учебным заведениям рекомендовано внести изменения в структуру образовательного процесса, учитывая особенности обучения в осенне-зимний период. То есть предусмотреть завершение зимней итоговой экзаменационной сессии до конца ноября 2022 года. Что касается начала второго семестра, его планируют начать примерно с 15 февраля 2023 года.

Студенты, которые будут получать знания на первых курсах учебных заведений после окончания 9 классов, вернутся к образовательному процессу с 15 августа, в то же время студенты, что будут учиться на первых курсах учебных учреждений на основе полного общего среднего образования (после 11 классов), вернутся за парты с 15 сентября. Однако, согласно рекомендациям МОН, это должно произойти не позднее 1 октября.

Первокурсники магистратуры на основе высшего образования должны начать обучение ориентировочно 1 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, будут ли студенты на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения в стране.

Также напомним, как президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию украинцев по поводу запрета обучения в школах во время войны в стране.