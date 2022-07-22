Как поступить на магистратуру в Украине в 2022 году: появилось объяснение
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Среди других форм вступительных экзаменов в этом году есть два вида тестов – они доступны для отдельных специальностей.
Вчерашние украинские школьники уже начали кампанию по поступлению в высшие учебные заведения – с 18 июля в Украине стартовала основная сессия Национального мультипредметного теста. Он из-за войны заменяет ВНО. Впрочем, не менее важна вступительная кампания на магистерский уровень. В этом году попасть в магистратуру можно с помощью мотивационного письма, профессионального экзамена, индивидуального собеседования, результата единого вступительного экзамена 2019-2021 годов, Магистерского комплексного теста (МКТ) или Магистерского теста учебной компетентности (МТУК).
Как сообщает портал "Освіта.ua", каким именно образом проходит набор на соискание степени магистра, зависит от выбранной специальности.
В частности, МКТ сдают поступающие на магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право", а МТУК — "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" (кроме "Международного права").
Что такое Магистерский комплексный тест
МКТ, который необходимо сдать для поступления на юридические специальности, оценивает владение иностранным языком (английский, испанский, немецкий, французский по выбору поступающего) и знания по праву. Этот тест проводит Украинский центр оценивания качества образования.
Продолжительность тестирования для участников МКТ составляет 120 минут. За это время необходимо выполнить два блока заданий – по 60 минут на каждый. Блок, посвященный праву, в тестовом формате проверяет знания абитуриента по восьми базовым юридическим дисциплинам. Блок иностранного языка содержит задачи на чтение и использование выбранного языка.
Тестовые баллы, получаемые участниками МКТ, переводятся в шкалу 100-200 баллов.
Что такое Магистерский тест учебной компетентности
С помощью МТУК проверяют готовность поступающего овладеть программой магистерского уровня. Этот тест, равно как и МКТ, проводит Украинский центр оценивания качества образования.
Весь МТУК состоит из 33 задач и двух компонентов – вербально-коммуникативного и логико-аналитического: 10 заданий на заполнение пропусков и микротекстах и 23 заданий по выбору правильного ответа из 4 вариантов. Справиться с ними необходимо через 75 минут. Получившиеся баллы так же переводятся в шкалу 100-200 баллов.
Основная сессия поступления на магистратуру продлится в этом году с 10 по 17 августа, а дополнительная – с 7 по 10 сентября. Сроки специальной сессии еще не определены, предварительно ее планируют на сентябрь-октябрь. Также известно, что индивидуальные устные собеседования по определенным специальностям учебные заведения, избравшие эту форму вступительных испытаний, должны провести 25-31 августа.
Регистрация электронных кабинетов абитуриентов для желающих поступить на магистратуру начнется с 1 августа. А заявления начнут принимать с 16 августа.
Как сообщал "Телеграф", поступающие на бакалаврский уровень в этом году проходят компьютерное тестирование.