Вступна кампанія-2022: як школяреві підрахувати свій рейтинговий бал

Формула обчислення конкурсного балу у 2022 році відрізняється від попередніх

Українські школярі поступово проходять процес складання національного мультипредметного тестування на перевірку знань. Це означає, що наближається час отримання результатів і найцікавішого — вступу до ВНЗ. Більшість бажає відразу розуміти, на що може розраховувати під час подання документів, тому сподівається підрахувати свій загальний бал.

"Телеграф" розповість сьогодні, за якою формулою це можна зробити і з яким мінімальним результатом абітурієнти можуть спробувати вступити до закладу для здобуття вищої освіти. Докладніше про це пояснили на ресурсі "Освіта.юа".

Розраховуємо бал

Загальний конкурсний бал включає всі досягнення абітурієнта — від результатів НМТ до особистих заслуг учня. 2022 року українцям для вступу знадобляться бали мультипредметного тесту або ЗНО минулих років (2019-2021), дані про проходження творчого конкурсу (якщо він проводиться) та деяких додаткових "плюшок".

Загальна формула конкурсного балу для вступу на бакалавра виглядає так:

КБ = К1×П1+К2×П2+К3×П3+ОУ, або КБ = ТК.

Ті, хто надходить на молодшого бакалавра, мають "приклад" трохи простіше:

КБ = 0,5 × П1 + 0,5 × П2 + ОУ, або КБ = ТК.

Нижче розшифровуємо значення всіх поданих абревіатур:

КБ – конкурсний бал;

П1, П2, П3 – оцінки, отримані на НМТ з трьох предметів, які здавалися абітурієнтом (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 — невід’ємні вагові коефіцієнти, що визначаються індивідуально для кожної спеціальності;

ТК — бали за творчий конкурс (якщо ваша спеціальність передбачає його проведення);

ОУ — додаткові бали за успішне завершення підготовчих курсів у обраному ВНЗ в рік вступу (від 0 до 10).

Якщо загалом кількість балів абітурієнта перевищує 200, то "надлишок" не додається, а оцінка встановлюється на вищій існуючій планці — ті самі 200.

Остаточний КБ слід помножити на добуток регіонального (РК) та галузевого (ГК) коефіцієнтів (перемножених між собою коефіцієнтів).

РК зазвичай встановлюється на рівні 1,04 бали для вищих навчальних закладів у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській та Запорізькій областях. На Миколаївщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині він сягає 1,07. У всіх інших регіонах РК дорівнює одиниці (1).

ЦК слід вважати у такий спосіб:

1,02 бали — для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності із спеціального Переліку спеціальностей, яким здійснюється особлива підтримка;

1,00 — у всіх інших випадках.

Варто зазначити, що особам, які грають за збірні команди України або учасникам міжнародних спортивних олімпіад, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, зараховуються оцінки у 200 балів з двох конкурсних предметів на вибір абітурієнта.

Мінімальний бал

Загальний конкурсний бал для абітурієнтів, які хочуть позмагатися за можливість навчатися на бюджеті, має не бути нижчим за 125 балів.

Виняток становлять спеціальності "Право" (08), "Публічне управління та адміністрування" (140), "Міжнародні відносини" (29) — тут планка трохи вище, вже 140.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у 2022 році можна вступити до магістратури.