Вступительная кампания-2022: как школьнику подсчитать свой рейтинговый балл

Формула вычисления конкурсного балла в 2022 году отличается от предыдущих

Украинские школьники постепенно проходят процесс сдачи национального мультипредметного тестирования на проверку знаний. Это значит, что близится пора получения результатов и самого интересного — поступления в ВУЗ. Большинство желает сразу понимать, на что может рассчитывать при подаче документов, поэтому надеется подсчитать свой общий балл.

"Телеграф" расскажет сегодня, по какой формуле это можно сделать и с каким минимальным результатом абитуриенты могут попытаться поступить в заведение для получения высшего образования. Подробнее об это объяснили на ресурсе "Освіта.юа".

Рассчитываем балл

Общий конкурсный балл включает в себя все достижения абитуриента — от результатов НМТ до личных заслуг учащегося. В 2022 году украинцам для поступления понадобятся баллы мультипредметного теста или ВНО прошлых лет (2019-2021), данные о прохождении творческого конкурса (если он проводится) и некоторых дополнительных "плюшек".

Общая формула конкурсного балла для поступления на бакалавра выглядит следующим образом:

КБ = К1×П1+К2×П2+К3×П3+ОУ, или же КБ = ТК.

Те, кто поступает на младшего бакалавра, имеют "пример" чуть попроще:

КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2 + ОУ, или же КБ = ТК.

Ниже расшифровываем значение всех поданных абрревиатур:

КБ — конкурсный балл;

П1, П2, П3 — оценки, полученные на НМТ по трем предметам, которые сдавались абитуриентом (по шкале от 100 до 200 баллов);

К1, К2, К3 — неотъемлемые весовые коэффициенты, которые определяются индивидуально для каждой специальности;

ТК — баллы за творческий конкурс (если ваша специальность предполагает его проведение);

ОУ — дополнительные баллы за успешное завершение подготовительных курсов выбранным ВУЗом в год поступления (от 0 до 10).

Если в общей сумме количество баллов абитуриента превышает 200, то "излишек" не добавляется, а оценка устанавливается на высшей существующей планке — все те же 200.

Окончательный КБ следует умножить на произведение регионального (РК) и отраслевого (ГК) коефициентов (перемноженных между соой коефициентов).

РК обычно устанавливается на уровне 1,04 балла для высших учебных заведений в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Запорожской областях. На Николаевщине, Сумщине, Харьковщине и Черниговщине он достигает 1,07. Во всех других регионах РК равен единице (1).

ГК следует считать таким способом:

1,02 балла — для заявлений с приоритетность 1 и 2 на специальности из специального Перечня специальностей, которым осуществляется особая поддержка;

1,00 — во всех других случаях.

Стоит отметить, что лицам, играющих за сборные команды Украины или участниках международных спортивных олимпиад, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр засчитываются оценки в 200 баллов по двум конкурсным предметам на выбор абитуриента.

Минимальный балл

Общий конкурсный балл для абитуриентов, которые хотят посоревноваться за возможность учиться на бюджете, должен не быть ниже 125 баллов.

Исключение составляют специальности "Право" (08), "Публичное управление и администрирование" (140), "Международные отношения" (29) — здесь планка чуть повыше, уже 140.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2022 году можно поступить в магистратуру.