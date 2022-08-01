Упрощенное ЗНО: где и как узнать результаты мультипредметного теста

Окончательный результат оценки можно будет узнать не позднее чем через 7-8 дней после проведения НМТ

В Украине часть выпускников уже "отстрелялась", пройдя проверку своих знаний в рамках внедренного в 2022 году национальном мультипредметном тестировании. Сразу после окончания теста участники смогли увидеть на экранах своих мониторов количество набранных баллов, после чего самостоятельно сверить эти результаты по шкале в 100–200 баллов, благодаря соответствующим таблицам.

Однако, как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для подачи документов на поступление в учреждения высшего образования таких результатов будет недостаточно, ведь в рамках установленных нынешних правил, окончательная оценка будущего студента должна быть размещена на его личной информационной странице, после чего они будут переданы в ЕДЭБО.

Да, все участники основной сессии НМТ смогут пересмотреть результаты своих тестирований на информационных страницах до 12 августа. В то же время Украинский центр оценивания качества образования пытается сделать все возможное, чтобы ожидания абитуриентов не были слишком длинными, поэтому уже через 7–8 дней после проверки, результат будет размещен на личной странице участника упрощенного оценивания.

"Заметим, что после получения результатов каждого дня проведения НМТ мы прорабатываем данные тестирования, анализируем их в разрезе возможных технических и других проблем. Так, отдельные участники сообщали о несохраненных ответах, видим, что ответы на задачи сохранены корректно. Приятной новостью для некоторых участников есть то, что они получат на 1 балл по истории Украины больше, чем видели на своем экране, ведь после обработки материалов мы обнаружили техническую ошибку, которая помешала правильное автоматическое определение результатов", – отмечают в УЦОКО.

Следует отметить, что выпускникам советуют на систематической основе проверять свои личные информационные страницы, чтобы не пропустить важную информацию, размещенную на них.

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Для тех, кто еще не прошел проверку знаний, советуют просмотреть специальное видео о пользовании онлайн-тестировщиком, которое поможет избежать волнения и растерянности непосредственно во время НМТ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как и когда участникам НМТ подавать документы на поступление в бакалаврат.