Мультитест 2022: українським школярам пояснили, як користуватись системою складання НМТ

Тест враховує тільки правильним чином збережені відповіді

Цьогорічна вступна кампанія проходить у комп’ютерному форматі – абітурієнти складають Національний мультипредметний тест, який ще називають спрощеним ЗНО. І учням пояснили, як користуватись усіма можливостями системи, адже у ній запрограмовано значно більше, ніж просто завдання.

Як повідомляє портал "Освіта.ua", кожен абітурієнт складає НМТ на індивідуальному робочому місці – комп’ютері, що підключений до інтернету, відповідним чином налаштований і на ньому одразу відкрита стартова сторінка сервісу тестування.

Для початку тестування необхідно отримати від старшого інструктора карту учасника з логіном та паролем. Після їх введення та натискання червоної кнопки "Увійти" абітурієнт має перевірити у правому верхньому куті тесту свої ПІБ. Якщо вони написані з помилками, треба звернутись до інструктора.

Щоби потрапити на головну сторінку, необхідно натиснути кнопку "Перейти до тесту". Окрім, власне, тесту (вкладка "Іспит"), на головній сторінці доступні ще дві вкладки – "Довідкові матеріали" та "Інструкція".

Сторінка тесту НМТ

У "Довідкових матеріалах" розміщені формули й таблиці, які знадобляться під час виконання завдань з математики. А у "Інструкції" розміщена вся необхідна інформація щодо роботи із сервісом і процедури проходження тесту. Кожен абітурієнт також отримає аркуш паперу для чорнового виконання завдань. Додаткову чернетку за потреби можна попросити в інструктора.

Кнопку "Перейти до тесту" можна натискати після того, як старший інструктор оголосить про початок іспиту. Після цього потрібно буде натиснути кнопки "Розпочати тест", а потім кнопку "Розпочати роботу над тестом" — після цього стартує відлік 120 хвилин, передбачених на виконання усіх завдань. Відповідний таймер зі зворотнім відліком розміщено у правому верхньому куті екрана.

Час на виконання трьох блоків тесту – завдань з української мови, математики та історії – не регламентований, його можна розподіляти самостійно. Головне – встигнути виконати усе впродовж відведених двох годин.

Виконувати блоки завдань можна у довільному порядку. Назви блоків розміщені над завданнями.

Абітурієнтам радять уважно читати правила виконання кожного завдання. А також вчитуватись у самі завдання та варіанти відповідей. Відповідати варто, лише переконавшись, що все з цього є повністю зрозумілим. У разі, якщо тест "завис" і не відображає завдання повністю, треба скористатись клавішею F5.

Сторінка тесту НМТ

Під час виконання тесту дуже важливо не просто зазначати у формі правильні відповіді, але й зберігати їх. Тільки після збереження відповідь вважається прийнятою. Щоби виконати завдання на вибір однієї правильної відповіді, треба поставити позначку ліворуч біля обраного варіанта. У логічних парах треба навести курсор на варіант відповіді, натиснути праву клавішу мишки, а потім лівою обрати комірку з правильним варіантом – коли всі пари будуть співставлені, можна натискати "Зберегти відповідь". Для цього типу завдань також передбачено можливість виправлення – для цього треба повернути усі варіанти у початкове поле і виконати завдання ще раз. Математичні завдання варто розвязувати на чернетці і тільки після цього вводити відповідь у передбачене для цього поле у тесті. Записувати відповідь потрібно лише десятковим дробом, використовуючи кому в числах. Знак "мінус" ставиться перед першою цифрою числа.

Сторінка тесту НМТ

Сторінка тесту НМТ

Під час першого виконання тесту важливо розуміти, що відповіді не є остаточними – НМТ передбачає можливість повернутись до завдань і виправити запропоновані варіанти. Після цього їх треба знову зберегти.

Тест налаштований таким чином, щоби нагадувати про незбережені відповіді та не розв’язані завдання при переході у новий розділ або у момент завершення тестування.

Щоби вийти з програми, необхідно завершити тест належним чином. Для цього потрібно натиснути на кнопку "Завершити роботу над тестом". Після цього програма ще раз уточнить, чи дійсно ви хочете завершити тест. Після натискання кнопки "Так, завершити роботу", можливості повернутись до виконання завдань уже не буде. Зараховуватимуться при завершенні тесту тільки правильним чином збережені відповіді. Щоб вийти із сервісу тестування, треба навести курсор на прізвище, імʼя й по батькові учасника тестування та натиснути на кнопку "Вийти".

Як повідомляв "Телеграф", учасникам НМТ пояснили, як і коли подавати документи на вступ до бакалаврату.