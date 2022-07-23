Мультитест-2022: як потрапити на спеціальну сесію – з’явився план реєстрації на тестування

Реєстрація проходитиме у три етапи і відбуватиметься онлайн

З 18 липня в Україні стартувала основна сесія Національного мультипредметного тесту, який у комп’ютерному форматі складають абітурієнти вищих закладів освіти. Всього таких сесій буде три – окрім основної передбачені також додаткова та спеціальна. Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участі в основній. І міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет затвердив план організації та проведення спеціальної сесії.

Про це голова міністерства повідомив у своєму телеграм-каналі. Шкарлет зазначив, що спеціальна сесія призначена для тих, хто через збройну агресію росії не зміг зареєструватись для участі у НМТ в основну та додаткову сесії.

Етапи реєстрації будуть такі ж, як і на основну сесію – реєстрація, вибір місця тестування, підтвердження участі. Календарний план цього процесу буде таким:

12-15 серпня – абітурієнт повинен сформувати собі реєстраційну карту на сайту Українського центру оцінювання якості освіти;

25-30 серпня – обрати на персональній сторінці населений пункт, де складатиме НМТ;

5-7 вересня – підтвердити свою участь у спеціальній сесії, вибрати найбільш наближений до себе населений пункт з числа тих, де буде проводитись тестування.

Як повідомляв "Телеграф", абітурієнтів, які беруть участь у НМТ, просять не розголошувати час та місце свого іспиту. Робиться це з міркувань безпеки.