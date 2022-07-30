Мультитест 2022: украинским школьникам объяснили, как пользоваться системой сдачи НМТ

Тест учитывает только правильным образом сохраненные ответы

Вступительная кампания этого года проходит в компьютерном формате – абитуриенты сдают Национальный мультипредметный тест, который еще называют упрощенным ВНО. И ученикам объяснили, как пользоваться всеми возможностями системы, ведь в ней запрограммировано гораздо больше, чем просто задания.

Как сообщает портал "Освіта.ua", каждый абитуриент составляет сдает НМТ на индивидуальном рабочем месте – компьютере, который подключен к интернету, соответствующим образом настроен и на нем сразу открыта стартовая страница сервиса тестирования.

Для начала тестирования необходимо получить от старшего инструктора карту участника с логином и паролем. После ввода и нажатия красной кнопки "Войти" абитуриент должен проверить в правом верхнем углу теста свои ФИО. Если они написаны с ошибками, обратитесь к инструктору.

Чтобы попасть на главную страницу, необходимо нажать кнопку "Перейти к тесту". Кроме собственно теста (вкладка "Экзамен"), на главной странице доступны еще две вкладки — "Справочные материалы" и "Инструкция".

Страница теста НМТ

В "Справочных материалах" размещены формулы и таблицы, которые пригодятся при выполнении задач по математике. А в "Инструкции" размещена вся необходимая информация по работе с сервисом и процедуре прохождения теста. Каждый абитуриент получит лист бумаги для чернового выполнения задач. Дополнительный черновик при необходимости можно попросить у инструктора.

Кнопку "Перейти к тесту" можно нажимать после того, как старший инструктор объявит о начале экзамена. После этого нужно будет нажать кнопки "Начать тест", а затем кнопку "Начать работу над тестом" — после этого стартует отсчет 120 минут, предусмотренных для выполнения всех заданий. Соответствующий таймер с обратным отсчетом расположен в правом верхнем углу экрана.

Время выполнения трех блоков теста – задач по украинскому языку, математике и истории – не регламентировано, его можно распределять самостоятельно. Главное – успеть выполнить все в течение отведенных двух часов.

Выполнять блоки задач можно в любом порядке. Названия блоков размещены над заданиями.

Абитуриентам советуют внимательно читать правила выполнения каждого задания. А также вчитываться в задания и варианты ответов. Отвечать стоит, лишь убедившись, что все из этого полностью понятно. В случае, если тест "завис" и не отображает задание полностью, нужно воспользоваться клавишей F5.

Страница теста НМТ

При выполнении теста очень важно не просто указывать в форме правильные ответы, но и сохранять их. Только после сохранения ответ считается принятым. Чтобы выполнить задание по выбору одного правильного ответа, нужно поставить отметку слева возле выбранного варианта. В логических парах нужно навести курсор на вариант ответа, нажать правую кнопку мышки, а потом левой выбрать ячейку с правильным вариантом – когда все пары будут сопоставлены, можно нажимать "Сохранить ответ". Для этого типа заданий также предусмотрена возможность исправления – для этого нужно вернуть все варианты в исходное поле и выполнить задание снова. Математические задачи следует решать на черновике и только после этого вводить ответ в предусмотренное для этого поле в тесте. Записывать ответ нужно лишь десятичной дробью, используя запятую в числах. Знак "минус" ставится перед первой цифрой числа.

Страница теста НМТ

Страница теста НМТ

Во время первого выполнения теста важно понимать, что ответы не окончательны – НМТ предполагает возможность вернуться к заданиям и исправить предложенные варианты. После этого их нужно снова сохранить.

Тест настроен таким образом, чтобы напоминать о несохраненных ответах и не решенных задачах при переходе в новый раздел или в момент завершения тестирования.

Чтобы выйти из программы, необходимо завершить тестирование должным образом. Для этого нужно нажать кнопку "Завершить работу над тестом". После этого приложение еще раз уточнит, действительно ли вы хотите завершить тест. После нажатия кнопки "Да, завершить работу", возможности вернуться к выполнению заданий уже не будет. При завершении теста будут засчитываться только правильным образом сохраненные ответы. Чтобы выйти из сервиса тестирования, нужно навести курсор на фамилию, имя и отчество участника тестирования и нажать кнопку "Выйти".

Как сообщал "Телеграф", участникам НМТ объяснили, как и когда подавать документы на поступление в бакалаврат.