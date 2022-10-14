Украинский карьер забрали у Дерипаски и отдали его куму – Ярославскому

Один из украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски достался в управление украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, с которым его связывают тесные отношения

ООО "Глуховский карьер кварцитов" (ГКК) в Сумской области российского олигараха Олега Дерипаски был передан в управление ЧАО "Бластко" украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщает NADRA.info, об этом стало известно из ответа Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) на запрос издания.

Конкурс на отбор управляющего корпоративными правами и имуществом ГКК в АРМА объявили 25 июля. Документы от желающих принимались до 9 августа. На конкурс подались два юридических лица. Победителем стало ЧАО "Бластко".

29 апреля в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований заявили о наложении ареста на корпоративные права и имущество ГКК на сумму около 10 млн грн. Компания вопреки требованиям действующего законодательства, осуществляла добычу минералов на территории Украины. В дальнейшем добытое экспортировалось в РФ.

ЧАО "Бластко" основано в 2004 году. Зарегистрировано в с. Златоустовка, Криворожского района Днепропетровской области. Им владеет Ярославский через кипрскую Wollaston Investments Limited. "Бластко" владеет спецразрешением на добычу гранита и диабаза месторождения Коломоевское. На ноябрь 2021 года компании Александра Ярославского контролировали 8 спецразрешений на пользование недрами.

Глуховский карьер кварцитов является поставщиком сырья для производства высококачественных ферросплавов (ферросилиция) и кристаллического кремния высоких марок, а также щебня и бута для использования в строительстве.

При этом практически все добытое сырье экспортировалось в адрес предприятий оборонного комплекса России. Из алюминия и их сплавов изготавливают самолеты, броню для танков и артиллерии, двигатели, корабли, части ракет, стрелковое оружие.

Конечными получателями продукции были завод ООО "Русал кремний Урал", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", АО "Кремний". Эти предприятия входят в группу Русал Дерипаски.

СМИ называют Ярославского и Дерипаску кумами и партнерами еще с российского периода жизни Ярославского в 1990-х. В свое время именно украинский кум скупал для Дерипаски активы в Украине. Например — Николаевский глиноземный комбинат, поставлявший сырье для производства алюминия в россии.

Дерипаска попал под санкции США еще в 2018 году из-за связей с путиным. В Украине он тоже находился под санкциями. А 12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о повторном наложении санкций, в том числе и на Дерипаску, сроком на 10 лет.