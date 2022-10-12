Зеленский ввел новые санкции против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски: что изменилось

Санкции введены сроком на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября, которым вносятся изменения в персональные санкции против ряда физических лиц.

Соответствующий указ главы государства №694/2022 опубликован на сайте президента Украины в среду, 12 октября.

Согласно прилагаемому к указу тексту решения СНБО, Совет поддержал внесенные Кабмином предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические ограничительные меры, введенные против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, украинского олигарха Сергея Курченко и российского олигарха Олега Дерипаски.

Новые санкции предполагают блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими им, а также активами, в отношении которых они могут прямо или косвенно через другие физ или юрлица совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Санкции введны сроком на 10 лет.

Ранее санкции, введенные Украиной против упомянутых чиновников и олигархов, предполагали только ограничение на право пользования имуществом, непосредственно принадлежащим им. Ограничение при этом вводилось бессрочно.

Как сообщалось, в конце сентября этого года Украина синхронизировала санкционный список с США и ЕС.