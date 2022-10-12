Зеленський ввів нові санкції проти Януковича, Курченка, Лебедєва та Дерипаски: що змінилося

Санкції запроваджено терміном на 10 років

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня, яким вносяться зміни до персональних санкцій проти низки фізичних осіб.

Відповідний указ глави держави №694/2022 опубліковано на сайті президента України у середу, 12 жовтня.

Відповідно до докладеного до указу тексту рішення РНБО, Рада підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів, введених проти експрезидента України Віктора Януковича, ексміністра оборони України Павла Лебедєва, українського олігарха Сергія Курченка та російського олігарха Олега Дерипаски.

Нові санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать їм, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано через інші фіз або юрособи вчиняти дії, які є тотожними за змістом здійснення права розпорядження ними.

Санкції введено терміном на 10 років.

Раніше санкції, запроваджені Україною проти згаданих чиновників та олігархів, передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження вводилося безстроково.

Як повідомлялося, наприкінці вересня цього року Україна синхронізувала список санкцій зі США та ЄС.