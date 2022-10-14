Український кар'єр забрали у Дерипаски і віддали його куму – Ярославському

Один з українських активів російського олігарха Олега Дерипаски дістався в управління українському бізнесмену Олександру Ярославському, з яким його пов’язують тісні стосунки

ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів" (ГКК) у Сумській області російського олігараха Олега Дерипаски був переданий в управління ПрАТ "Бластко" українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомляє NADRA.info, про це стало відомо з відповіді Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит видання.

Конкурс на відбір управителя корпоративними правами і майном ГКК в АРМА оголосили 25 липня. Документи від охочих приймались до 9 серпня. На конкурс подадлись дві юридичні особи. Переможцем стало ПрАТ "Бластко".

29 квітня в Офісі генпрокурора і в Державному бюро розслідувань заявили про накладення арешту на корпоративні права і майно ГКК на суму близько 10 млн грн. Компанія всупереч вимог чинного законодавства, здійснювала видобуток мінералів на території України. В подальшому видобуте експортувалося до рф.

ПрАТ "Бластко" засновано в 2004 році. Зареєстровано в с. Златоустівка, Криворізького району Дніпропетровської області. Ним володіє Ярославський через кіпрську Wollaston Investments Limited. "Бластко" володіє спецдозволом на видобування граніту і діабазу родовища Коломоївське. Станом на листопад 2021 року компанії Олександра Ярославського контролювали 8 спецдозволів на користування надрами.

Глухівський кар`єр кварцитів є постачальником сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві.

При цьому, практично вся видобута сировина експортувалась на адресу підприємств оборонного комплексу рф. З алюмінію та його сплавів виготовляють літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю.

Кінцевими отримувачами продукції були завод ТОВ "Русал кремній Урал" , ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", АТ "Кремній". Ці підприємства входять в групу Русал Дерипаски.

ЗМІ називають Ярославського та Дерипаску кумами й партнерами ще з російського періоду життя Ярославського в 1990-х. Свого часу саме український кум скуповував для Дєріпаски активи в Україні. Наприклад — Миколаївський глиноземний комбінат, який постачав сировину для виробництва алюмінію в рф.

Дерипаска потрапив під санкції США ще в 2018 році через зв'язки з путіним. В Україні він також знаходився під санкціями. А 12 жовтня президент України Володимир Зеленській підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про повторне накладання санкцій, в тому числі і на Дерипаску, строком на 10 років.