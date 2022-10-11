Экс-почетный гражданин Харькова зарабатывает на лекарствах, а потом может вложить их в оружие против Украины

В то время как Харьков подвергается каждодневным обстрелам, его крайне недолго, почетный гражданин города, Александр Шишкин зарабатывает на смертях тех, кому раньше помогал.

"Здоровье" для российского сенатора

Так, еще в 2012 году Александр Шишкин, на тот момент депутат Государственной думы рф, купил группу компаний "Здоровье" у украино-российского бизнесмена Игоря Сало. Предприятия группы в основном располагались на территории Харьковщины и неудивительно, что Шишкин начал активно расширять свое влияние в регионе.

Уже в августе 2014 года он даже стал почетным гражданином Харькова, хотя сам был уроженцем Кемерово и даже, как приписывала молва, имел отношение к местным ОПГ. Тем не менее за благотворительность и поддержку РПЦ в Харькове (инициировал строительство храма) он был отмечен горсоветом.

Впрочем, Генеральная прокуратура Украины оспорила в суде данное решение, поскольку Шишкин как член Совбеза рф голосовал за аннексию Крыма. В феврале 2019 года суд лишил бизнесмена звания почетного гражданина Харькова.

Тем не менее Александр Шишкин продолжает владеть группой компаний "Здоровье" состоящей из 4 предприятий, которые официально записаны на российского кинобизнесмена Леонида Огородникова.

Кровавые деньги — совместный бизнес на оружии

Однако с последним сам Шишкин является партнером по целому ряду компаний, но главное, совместно приобрели часть акций у акционерного общества "Национальный экологический оператор" (НЕО), занимающегося утилизацией мусора. Само же предприятие является дочерним для российской госкорпорации "Ростех".

"Ростех" является многопрофильной госкомпанией рф, заметное место в которой занимает производство оружия – ЗРК "Панцирь", танков Т-90, вертолетов Ка-52 и самолетов типа Су-57, успешно уничтожаемых сегодня ВСУ.

Не исключено, что получаемые в Украине доходы от продажи 600 наименований лекарств группы "Здоровье", Александр Шишкин вкладывает в оружейный бизнес "Ростеха", ведь на фоне потерь на украинской земле оккупантам понадобится много нового оружия.

Как Александр Шишкин стал владельцем успешного фармацевтического бизнеса в Украине "Телеграф" подробно писал здесь.