"Будем сражаться до победы": Труханов объяснился за слова о переговорах с россией

Одесский градоначальник рассказал, что думает о перспективе переговоров с россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на сообщения в СМИ о том, что он якобы призывал вести переговоры с россией.

Свою позицию он озвучил на странице в Фейсбук, назвав эти публикации "информационной провокацией" россиян, а также "ложью от первого до последнего слова".

"Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля – оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы", — написал Труханов.

Он также добавил, что все переговоры должны происходить после того, как войска оккупантов покинут территорию Украины.

Отметим, что новости, о которых упомянул Труханов, начали появляться после его интервью итальянскому изданию Corriere della Sera от 28 августа. В нем он рассказал, что путь к миру надо искать посредством достижения компромиссов и поиска договоренностей.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", — сказал тогда Труханов.

Как сообщалось ранее, Труханов ранее удивлял заявлениями, о том что он не поддерживает переименование улицы Пушкинской в городе и более того, его "беспокоит рост ненависти ко всему русскому".