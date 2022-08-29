"Битимемося до перемоги": Труханов пояснив слова про переговори з росією

Одеський градоначальник розповів, що думає про перспективу переговорів із росією

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що він нібито закликав вести переговори з Росією.

Свою позицію він озвучив на сторінці у Фейсбуку, назвавши ці публікації "інформаційною провокацією" росіян, а також "брехнею від першого до останнього слова".

"Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого – окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми битимемося до нашої остаточної Перемоги", — написав Труханов.

Він також додав, що всі переговори мають відбуватися після того, як війська окупантів покинуть територію України.

Зазначимо, що новини, про які згадав Труханов, почали з’являтися після інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera від 28 серпня. У ньому він розповів, що шлях до миру треба шукати за допомогою досягнення компромісів та пошуку домовленостей.

"Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації ", — сказав тоді Труханов.

Як повідомлялося раніше, Труханов раніше дивував заявами, про те, що він не підтримує перейменування вулиці Пушкінської в місті і щобільше, його "турбує зростання ненависті до всього російського".