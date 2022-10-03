Судья Верховного Суда попал в скандал из-за паспорта РФ, но коллеги его "прикрыли"

У служителя Фемиды есть еще и недвижимость в Москве

Глава Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдан Львов оказался в эпицентре скандала после того, как Служба безопасности Украины официально подтвердила у него наличие российского паспорта. Более того, у судьи нашли недвижимость в Москве.

Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили на официальной странице Верховного Суда в Facebook.

Отмечается, что Богдан Львов получил паспорт гражданина РФ в 2012 году на замену паспорта, выданного в 1999 году, ведь предыдущий документ утратил силу. Кроме того, председатель Кассационного хозяйственного суда получил в РФ еще и налоговый номер, за которым в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ закреплена квартира в Москве, находящаяся по адресу ул. Ленинградское шоссе, 88

В Службе безопасности Украины добавили, что проверка указанных данных идет и о ее результатах сообщат дополнительно.

Примечательно, что сразу после обнародования этих данных 3 октября состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. На нем голосовали за досрочное освобождение Богдана Львова от должности, однако для этого не хватило голосов.

Как сообщило "Эспрессо", из 43 бюллетеней было использовано для голосования 39. За увольнение проголосовал 21 судья, против — 18. Еще 4 бюллетеня были погашены. Таким образом, судьи Верховного Суда спасли своего коллегу от увольнения, для которого не хватило всего 1 голоса.

Стоит добавить, что СМИ роспропаганды со ссылкой на источники в силовых структурах также подтвердили, что у Богдана Львова есть российское гражданство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине предлагают ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта, однако это касается не всех категорий граждан.