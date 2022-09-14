За российский паспорт – тюрьма? Власть предлагает уголовную ответственность, но не для всех

Под прицел попадут не все категории граждан, а только должностные лица

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных россиянами территориях. Однако это касается не всех категорий граждан.

Как сообщили в Минреинтеграции, соответствующий законопроект был разработан с участием Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины, народных депутатов и представителей общественности.

Документом предусматривается уголовная ответственность за:

Получение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены; Пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому; Ограничение прав людей, не получивших гражданство или паспорт государства-агрессора.

При этом отмечается, что получение паспорта страны-агрессора оправдано только в случае, когда лицо с его помощью пытается через РФ и третьи страны вернуться на территорию Украины, которую контролирует действующая власть, а не российские оккупанты.

Кроме того, в Минреинтеграции рассказали еще о некоторых рисках, которые будут сопровождать личность после получения российского паспорта на временно оккупированных территориях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики всеми возможными способами пытаются выполнять указ кровавого диктатора владимира путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам, но выходит у них плохо. В частности, в Энергодаре, что в Запорожской области, день раздачи документов превратился в сплошной позор.