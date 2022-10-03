Суддя Верховного Суду встряв у скандал через паспорт РФ, але колеги його "прикрили"

Служитель Феміди має ще й нерухомість у Москві

Голова Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдан Львов опинився в епіцентрі скандалу після того, як Служба безпеки України офіційно підтвердила у нього наявність російського паспорта. Ба більше, у судді знайшли нерухомість у Москві.

Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомили на офіційній сторінці Верховного Суду у Facebook.

Зазначається, що Богдан Львов отримав паспорт громадянина РФ у 2012 році на заміну паспорта, виданого у 1999 році, адже попередній документ втратив чинність. Крім цього, голова Касаційного господарського суду отримав у РФ ще й податковий номер, за яким у реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ закріплена квартира у Москві, яка знаходиться за адресою вул. Ленінградське шосе, 88.

У Службі безпеки України додали, що перевірка вказаних даних триває і про її результати повідомлять додатково.

Примітно, що одразу після оприлюднення цих даних 3 жовтня відбулися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. На них голосували за дострокове звільнення Богдана Львова з посади, однак для цього не вистачило голосів.

Як повідомило "Еспресо", з 43 бюлетенів було використано для голосування 39. За звільнення проголосував 21 суддя, проти — 18. Ще 4 бюлетені було погашено. Таким чином судді Верховного Суду врятували свого колегу від звільнення, для якого не вистачило всього 1 голосу.

Варто додати, що ЗМІ роспропаганди з посиланням на джерела у силових структурах також підтвердили, що Богдан Львов має російське громадянство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта, однак це стосуватиметься не всіх категорій громадян.