За російський паспорт - в'язниця? Влада пропонує кримінальну відповідальність, але не для всіх

Під приціл потраплять не всі категорії громадян, а лише посадовці

В Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих росіянами територіях. Однак це стосуватиметься не всіх категорій громадян.

Як повідомили у Мінреінтеграції, відповідний законопроєкт розробили за участю Офісу генпрокурора, Служби безпеки України, народних депутатів та представників громадськості.

Документом передбачається кримінальна відповідальність за:

Набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовими особами або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради; Пропаганду, громадські заклики, примус до цього; Обмеження прав людей, які не набули громадянства або паспорта держави-агресора.

При цьому наголошується, що отримання паспорта країни-агресора виправдане тільки у випадку, коли особа за допомогою нього намагається через РФ та треті країни повернутися на територію України, яку контролює чинна влада, а не російські окупанти.

Крім того, у Мінреінтеграції розповіли про ще деякі ризики, які супроводжуватимуть особу після отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники всіма можливими способами намагаються виконувати указ кривавого диктатора володимира путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям, але виходить у них погано. Зокрема в Енергодарі, що у Запорізькій області, день роздачі документів перетворився на суцільну ганьбу.