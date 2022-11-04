Зеленський знайшов місце для ОПЗЖ - і це не росія

Мова йде про проросійські партії, діяльність яких в країні була призупинена через їх прихильність до агресора

Український лідер Володимир Зеленський зробив публічну пропозицію партіям, діяльність яких в країні була заборонена. Президент закликав "знайти для них місце" у Брюсселі.

Про це український гарант сказав у своєму черговому інтерв'ю для іспанської газети El País, саркастично відзначивши, що хотів би побачити, як ці партії зможуть співпрацювати з європейцями.

"Які партії були заборонені в Україні? Ви хочете сказати, російські партії? Якщо хтось у Брюсселі за них турбується, хай вони знайдуть місце для цих партій там. Мені б хотілося побачити, як вони співіснуватимуть із цими партіями, коли вони продемонструють їм свої європейські цінності", — пояснив свою позицію Зеленський.

Варто нагадати, що український президент ще у березні вирішив скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на період воєнного стану діяльності кількох опозиційних партій, діяльність яких була пов'язана з країною-агресором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО Олексій Данілов дав пораду народним депутам із забороненої в Україні ОПЗЖ попросити вибачення перед українцями та скласти мандати, замість того, аби пробувати відновити свою діяльність, проте вже у інших партіях.

Також нагадаємо, як Верховна Рада заборонила проросійські партії в Україні — став відомий кумедний момент щодо голосування.