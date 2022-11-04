Зеленский нашел место для ОПЗЖ – и это не россия

Речь идет о пророссийских партиях, деятельность которых в стране была приостановлена из-за их приверженности агрессору.

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал публичное предложение партиям, деятельность которых в стране была запрещена. Президент призвал "найти для них место" в Брюсселе.

Об этом украинский гарант сказал в своем очередном интервью для испанской газеты El País, саркастически отметив, что хотел бы увидеть, как эти партии смогут сотрудничать с европейцами.

"Какие партии были запрещены в Украине? Вы хотите сказать, российские партии? Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности", – объяснил свою позицию Зеленский.

Стоит напомнить, что украинский президент еще в марте решил отменить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на период военного положения нескольких оппозиционных партий, деятельность которых была связана со страной-агрессором.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов дал совет народным депутатам из запрещенной в Украине ОПЗЖ попросить прощения перед украинцами и составить мандаты, вместо того чтобы пробовать возобновить свою деятельность, однако уже в других партиях.

Также напомним, как Верховная Рада запретила пророссийские партии в Украине — стал известен забавный момент голосования.