Обвинила партию в коррупции: почему нардеп Яцык со скандалом покинула "Слугу народа" и что о ней нужно знать

Нардеп говорит, что со "Слугой народа" ее больше ничего не объединяет

Из политической партии "Слуга народа" почти незаметно вышла народная депутат Юлия Яцык. Соответствующее заявление она обнародовала на своей странице в Facebook, однако большого резонанса в медиа событие не получило. А зря. В своем обращении Яцык выступила с обвинениями в адрес местных представителей партии "Слуга народа", которые, по ее словам, рейдернули Запорожскую ячейку "СН".

"Жили без любви, разошлись без грусти. Больше с политической партией "Слуга народа" меня ничего не связывает",- написала депутат. Свое решение она объяснила ручным управлением партийной ячейкой в Запорожской области.

"Это возжелали коррумпированные Александр Старух, Геннадий Фукс и фаворитка "смотрящего" от Офиса (речь об Офисе президента — Ред.) Злата Некрасова для протягивания им и ее сожительнице Виктору Щербине коррупционных голосований", — пишет Яцык.

Она также заявила о безосновательном роспуске политического совета, который, собственно, возглавляла и куда также входили министр цифровой трансформации Михаил Федоров и народный депутат Павел Мельник. По словам политика, это было сделано по указанию заместителя председателя Запорожской ОГА Златы Некрасовой.

Свой выход из партии Яцык аргументировала тем, что членство в партии не разрешено военнослужащим и участникам добровольческих формирований.

"Выбор между членством в партии СН и участием в ДФТГ 6 и должностью советника командира 110-й Запорожской отдельной бригады ТРО даже не стоял",- написала она.

Отметим, что Яцык избиралась в парламент от 79 избирательного округа в Запорожской области (Энергодар, а также Васильевский и ряд соседних районов). Нардеп является членом комитета по правоохранительной деятельности. До избрания в парламент была адвокатом. До выхода из партии некоторое время были конфликты с руководством Запорожской области. В частности, с упомянутой выше замглавы ОГА Златой Некрасовой.

Саму Некрасову, а также главу ОГА Старуха, депутата облсовета Виктора Щербину и и.о.мэра Запорожья Анатолия Куртева подозревают в краже крупной партии гуманитарной помощи. Обыски по этому делу были проведены НАБУ и СБУ еще 30 августа.

"Яцык еще весной жаловалась на Некрасову и всю эту компанию в ОП, тогда у нее была информация, что помощь просто "не доходит" туда куда надо, но Некрасова — это квота Кирилла Тимошенко, он ее всегда защищал. Поэтому она своими силами начала завозить помощь в область", — рассказывает один из внефракционных нардепов.

Он также добавил, что, скорее всего, решение Яцык совпало с конфликтом с Тимошенко, и что теперь, возможно, Яцык можно будет увидеть в рядах группы "Умная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова.

"Хотя саму группу Разумкова Офис систематически "расшатывает", разными методами. И это дает результат — один из нардепов недавно все-таки вышел из рядов группы", — добавляет он.

Также стоит обратить внимание на еще один красноречивый факт по поводу Яцык, который особенно бросается в глаза на фоне новостей о недавнем аресте президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В свое время Яцык, которую с ним связывали, вместе с несколькими нынешними депутатами от "СН" принимала участие в митинге в поддержку Богуслаева в Запорожье.

В 2012 году также баллотировалась в Верховную Раду по спискам "Радикальной партии Олега Ляшко", однако не прошла в парламент.

Во время избирательной кампании 2019 года местный портал Energodar.city со ссылкой на сайт Инсайд писал, что Юлия Яцык якобы насмерть сбила человека, однако наказание за него отбыл отец. На тот момент кандидат в депутаты Юлия Яцык информацию назвала фейковой. Тогда журналисты материал не удалили, однако по состоянию на октябрь 2022 года материал, как и сам портал Инсайд, недоступны.

Летом 2019-го СМИ также называли ее близкой к Сергею Пекшину, который был известной персоной в регионе еще до Революции Достоинства — его тогда называли кем-то вроде "смотрящего" по Энергодару. В 2019 году, по информации портала Антикор, Пекшин курировал выборы в 79 округе от "Оппоблока", имея при этом дружеские отношения с Яцык. Также Пекшину приписывают близкие отношения с Евгением Анисимовым (более известный как криминальный авторитет "Анисим").

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения центр принятия решений сместился на Банковую, а вот члены Верховной Рады чаще выступали в роли статистов. Это признавали даже те, кто находится в оппозиции к центральным властям.

Например, Дмитрий Разумков, к которому может перейти вышеуказанная Юлия Яцык, в интервью "Телеграфу" говорил: "К сожалению, Верховная Рада потеряла свою субъектность. Согласительные советы проходят, но решения принимаются "Слугой народа", потому что у них большинство. Но парламент сейчас не видно и не слышно".