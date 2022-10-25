"Слуга народа" стала меньше на одного нардепа: кто ушел и почему

Она четко объяснила причины сложения своих полномочий

Хотя во время полномасштабного вторжения во фракции "Слуга народа" уже были увольнения, во вторник, 25 октября, стало известно, что одна из народных депутатов добровольно решила составить заявление на выход из этой политической партии. Это Юлия Яцык.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, причиной тому стал ряд причин, связанных с деятельностью ее сопартийцев, которые якобы "влияют на местных депутатов", чтобы они принимали нужные им решения.

"Ручное управление партийной ячейкой СН в Запорожской области, которую захотели коррумпированные Александр Старух, Геннадий Фукс и фаворитка смотрящего от Офиса Злата Некрисова для протягивания нужных им и ее сожителю Виктору Щербину коррупционных голосований, не оставили мне выбора. По указанию Некрасовой политический совет, который я возглавляла до сих пор и в который входили Михаил Федоров и Павел Мельник, был безосновательно распущен, и избран "ручной" состав политсовета, с помощью которых Некрасова будет влиять на местных депутатов, угрожая применением императивного мандата в случае неголосования за нужные ему вопросы", – говорится в сообщении Яцык.

Она отметила, что приняла решение о выходе из партии без колебаний, ведь знает, что ее цели и путь отличаются. Кроме того, она отметила, что глава "Слуги Народа" направила еще одно письмо в местные ячейки, с которым Яцык не соглашается.

"А кроме того, главой партии СН Елена Шуляк направлено письмо в местные организации, согласно которому по закону и Положению о членстве в партии СН запрещается военнослужащим, участникам добровольческих формирований и теробороны", — подытожила Юлия Яцык.

К тому же из ее сообщения стало ясно, что "выбор между членством в партии СН и участием в ДФТГ N6 и должностью советника командира 110-й Запорожской отдельной бригады ТРО даже не стоял". Она продолжит работу в интересах Украины.

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