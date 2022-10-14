Клан харьковских контрабандистов попал под удар? О чем говорит подозрение нардепу Украины Анне Колесник

Прокуратура готовит наступление на серого кардинала харьковского отделения Слуг народа

В пятницу, 14 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура отчиталась о вручении подозрения действующему народному депутату Украины за недостоверное декларирование. Депутат не отчиталась о двух квартирах в Киеве стоимостью 3,5 млн грн и одном авто, бывших в ее собственности.

Вскоре стало известна и фамилия народного избранника – это 27-летняя Анна Колесник из фракции "Слуга народа", человек в парламенте малозаметный, хотя и отметившийся одним очень ярким скандалом весной 2021 года. Но главное – ее связи, которые ведут экс-судмедэксперта к одному из одиозных таможенников времен Януковича, который до сих пор курирует многие денежные потоки.

Who is Анна Колесник и чем известна?

Анна Колесник родилась в городе Лебедин Сумской области 24 октября 1994 года и имеет юридическое и экономические образования. До появления в политике работала судмедэкспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

Во время президентских выборов 2019 года выступала доверенным лицом тогда еще кандидата Владимира Зеленского, а на внеочередных парламентских выборах летом прошла №94 по списку "Слуги народа".

В ВР новоиспеченный нардеп стала членом Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и до 31 марта 2021 года ее мало кто знал в лицо. Все изменилось с удачным фото сделанным на сессионном заседании парламента, где в телефоне нардеп высказала мнение собеседнику, что "надо валить из Украины". Такое впечатление на нее произвел доклад генерал-полковника ВСУ Руслана Хомчака.

Таким образом, подозрение от САП стало вторым громким скандалом с нардепом, что весьма удивляет, ведь хотя сама политик и не является какой-то яркой личностью, связи, которые привели ее в кресло ВР, давно должны были бы заинтересовать правоохранителей.

Харьковский клан таможенников-контрабандистов, где все свои

Хотя сама Анна Колесник и родилась в Сумской области, ее жизнь напрямую связана с Харьковом и есть еще как минимум один человек со схожим жизненным путем, которого СМИ называют одним из кураторов контрабанды в Украине и близким родственником нардепа.

Речь идет о 58-летнем Сергее Иванове, уроженце Лебединского района Сумщины, который в 1994 году начал службу в таможенной службе Украины, а в 2010 году возглавил Харьковскую областную таможню.

После этого он успел поруководить областными таможнями в Полтаве, Одессе и Чопе, что по данным СМИ, объяснялось его редким, и ценимым во времена президентства Виктора Януковича умением наладить работу таможню по добыванию "черного нала".

Сергей Иванов

Рядом с ним, только в Государственной пограничной службе, работал такой себе Вадим Слюсарев – начальник погранотряда на таможенном посту "Гаптовка" Харьковщины, где Иванов был начальником поста. Это знакомство оказалось для обоих знаковым, особенно после Майдана.

Так, Вадим Слюсарев в 2015 году уволился из Госпогранслужбы в звании генерала и занялся бизнесом – по данным сервиса "Юконтрол" с ним связаны порядка 10 фирм в Днепре и Харькове.

А вот сам Сергей Иванов не только избегнул люстрации, но и стал сперва и. о. начальника Чопской таможни, а затем начальником таможенного поста "Одесса-порт" в 2016 году, при этом по данным СМИ, неформально курируя и Харьковскую таможню.

Впрочем, карьера экс-пограничника Вадима Слюсарева развивалась более удачно, по крайней мере именно его СМИ называли неформальным куратором Харьковской областной организации "Слуги народа". Причем "ангелом-хранителем" Слюсарева называли экс-нардепа Артема Пшонку, сына экс-Генпрокурора Украины времен Януковича Виктора Пшонки.

Вадим Слюсарев

Получив карт-бланш на формирование кадровой политики "СН" на Харьковщине, Слюсарев тут же заполнил партийный список своими протеже, в частности, Николай Одарченко, отец мажоритарщика из 170-го округа Андрея Одарченко, является основателем ООО "Градиент Инвест". У этой фирмы общий телефонный номер с ООО "Рубикон Трейдтинг", 99% которой принадлежат Слюсареву.

Директор другой фирмы Слюсарева, "Оникс-2006", Игорь Пономаренко, был уполномоченным представителем "Слуги народа" в округе №173, где выборы выиграл Александр Бакумов.

Но при чем тут Анна Колесник, спрашивается? Кроме того, что она является землячкой Сергея Иванова?

Харьковскому клану шлют привет через родственников?

Ответ на вопрос причастности Анны Колесник к клану Сергея Иванова-Вадима Слюсарева довольно прост – по данным СМИ, она является родственницей экс-таможенника Иванова и именно с его подачи и помощью Слюсарева стала нардепом.

Неудивительно в этом смысле выглядит и ее попадание в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Правда, информация противоречива в смысле степени родства экс-таможенника и нардепа, но, как минимум, бизнес-связь парламентария Колесник с тем же Слюсарем, налицо. Так, она являлась соучредителем в компании "СТК ЛТД", вместе с Вадимом Слюсаревым, правда, формально эта фирма последнему уже не принадлежит, но ее директором является такая себе Юлия Тимошенко, "по совместительству" директор фирм экс-пограничника-бизнесмена.

Словом, связь через бизнес, характерная для Вадима Слюсарева и нардепов от "СН", замеченная "Схемами" еще на выборах в ВР, налицо.

Напомним также, несмотря на продолжающееся восьмой месяц полномасштабное вторжение рф в Украину, многие отечественные чиновники продолжают иметь бизнес-интересы с оккупантами или позволяют последним зарабатывать в регионе.