Надо валить из этой страны: "слуга народа" оскандалилась перепиской в Раде (фото)

Во время заседания Верховной рады 30 марта, нардепка от "Слуги народа" Анна Колисник в своей переписке по телефону написала, что "надо валить" из Украины.

Об этом 31 марта сообщили Буквы.

Согласно предоставленным данным, женщина вела переписку с человеком по имени Стас, которому и написала, что находится на выступлении генерал-полковника ВСУ Руслана Хомчака.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала в своем сообщении нардеп.

На данную переписку в Фейсбуке отреагировала телеведущая на телеканале "Еспресо" Ольга Лень.

По ее словам, Украина станет "хорошим местом" тогда, когда люди, называющие страну "этой страной" будут уезжать перед тем, как попадут в органы власти. А люди, которые сидят у власти не пытались получить деньги только чтобы легко уехать.

Ведущая также акцентировали внимание на то, что это реакция нардепки на сообщение о наращивании военной мощи РФ вблизи границ с Украиной.

Напомним, Хомчак во время заседания ВР рассказал о причине смерти четверых бойцов ВСУ на Донбассе.