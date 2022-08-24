Вместо УВБ – ОПГ: на Львовской таможне орудуют коррупционеры, зарабатывающие в месяц сотни тысяч долларов

Сотни тысяч долларов ежемесячно уходят в карманы руководства внутренней безопасности Львовской таможни

Несмотря на войну на украинской таможне продолжаются многочисленные махинации и коррупционные действия. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Гришин.

Он утверждает, что начальник Управления внутренней безопасности Львовской таможни Юрий Пшеничный и его подчиненный Станислав Соха якобы создали настоящую ОПГ по взиманию дани с контрабандистов и легальных импортеров.

Так, в зависимости от транспортного средства, размера, товара и прочего взимается фактически "дань". К примеру, за пропуск небольшого буса с контрабандой платится от 100 долларов, если же транспортное средство более объемное, раскошелиться придется от 1 до 2 тысяч долларов.

Не освобождены от уплаты и легальные импортеры, которым предлагается платить за быстрое оформление всех документов, правда тут тарифы по словам источников более щадящие – от 10 до 50 долларов, но если груз – одежда, даже секонд-хэнд, такса – 100 долларов.

На первый взгляд небольшие суммы по итогам месяца, как утверждает Сергей Гришин, превращаются в 100-300 тысяч долларов.

Отдельный вопрос – кадровые назначения на Львовской таможне и наказание сотрудников, что собственно и должно делать Управление внутренней безопасности. Здесь расценки куда более высокие:

перевод инспектора — от 1000 до 5000 долларов;

перевод руководителя отдела – от 5000 до 20000 долларов;

закрытие дисциплинарного производства, а также тематических проверок — от 1000 до 3000 долларов;

предоставление правильной информации для успешного закрытия уголовного производства по работнику таможни — от 5000 до 10000 долларов;

согласование отпуска – от 100 до 300 долларов;

проведение конкурса на назначение на должность – от 1000 до 5000 долларов.

Если же возникает вопрос – почему Юрия Пшеничного держат на таком посту, следует ответ – отличные, судя по словам самого Пшеничного, отношения с главой внутренней безопасности ГТС Украины Владимиром Малюгой и его замом Владиславом Савинцем. Последний, кстати, ранее служил военным прокурором во Львове, откуда и тянется его знакомство с Пшеничным.

В связи с выше изложенным, Сергей Гришин обратился к новоназначенному главе Львовской таможни Олегу Шахраю.

"Вот такая печальная история господин Олег. Ясно, что об этом не напишут в утренних газетах, но вы не сможете сказать, что вы этого не знали, потому что я вам уже рассказал. Но в утренних газетах могут написать, что новый руководитель львовской таможни начал свою работу по уничтожению коррупционного гнезда и увольнению негодяев. Всё в ваших руках", — подчеркнул журналист.