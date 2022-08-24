Замість УВБ – ОЗУ: на Львівській митниці орудують корупціонери, які заробляють сотні тисяч доларів на місяць

Сотні тисяч доларів щомісяця йдуть до кишень керівництва внутрішньої безпеки Львівської митниці

Незважаючи на війну на українській митниці тривають численні махінації та корупційні дії. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Сергій Гришин.

Він стверджує, що начальник Управління внутрішньої безпеки Львівської митниці Юрій Пшеничний та його підлеглий Станіслав Соха нібито створили справжню ОЗУ зі стягнення данини з контрабандистів та легальних імпортерів.

Так, залежно від транспортного засобу, розміру, товару та іншого справляється фактично "данина". Наприклад, за пропуск невеликого буса з контрабандою платиться від 100 доларів, якщо ж транспортний засіб об’ємніший, розщедритися доведеться від 1 до 2 тисяч доларів.

Не звільнені від сплати і легальні імпортери, яким пропонується платити за швидке оформлення всіх документів, правда тут тарифи за словами джерел менші – від 10 до 50 доларів, але якщо вантаж – одяг, навіть секонд-хенд, такса – 100 доларів.

На перший погляд, невеликі суми за підсумками місяця, як стверджує Сергій Гришин, перетворюються на 100-300 тисяч доларів.

Окреме питання – кадрові призначення на Львівській митниці та покарання працівників, що власне й має робити Управління внутрішньої безпеки. Тут розцінки набагато вищі:

переведення інспектора — від 1000 до 5000 доларів;

переведення керівника відділу – від 5000 до 20000 доларів;

закриття дисциплінарного виробництва, а також тематичних перевірок – від 1000 до 3000 доларів;

надання правильної інформації для успішного закриття кримінального провадження за працівником митниці — від 5000 до 10000 доларів;

узгодження відпустки – від 100 до 300 доларів;

проведення конкурсу призначення на посаду – від 1000 до 5000 доларів.

Якщо ж виникає питання – чому Юрія Пшеничного тримають на такій посаді, слідує відповідь – відмінні, судячи зі слів самого Пшеничного, стосунки з головою внутрішньої безпеки ДМС України Володимиром Малюгою та його заступником Владиславом Савінцем. Останній, до речі, раніше служив військовим прокурором у Львові, звідки й тягнеться його знайомство із Пшеничним.

У зв’язку з вищевикладеним, Сергій Гришин звернувся до новопризначеного голови Львівської митниці Олега Шахрая.

"Ось така сумна історія пане Олег. Зрозуміло, що про це не напишуть у ранкових газетах, але ви не зможете сказати, що ви цього не знали, бо я вам уже розповів. Але у ранкових газетах можуть написати, що новий керівник львівської митниці розпочав свою роботу зі знищення корупційного гнізда та звільнення негідників. Все у ваших руках", — наголосив журналіст.