Клан харківських контрабандистів потрапив під удар? Про що говорить підозра нардепу України Ганні Колісник

Прокуратура готує наступ на сірого кардинала харківського відділення Слуг народу

У п’ятницю, 14 жовтня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звітувала про вручення підозри чинному народному депутату України за недостовірне декларування. Депутат не прозвітувала про дві квартири у Києві вартістю 3,5 млн грн та одне авто, що були у її власності.

Незабаром стало відомим і прізвище народного обранця – це 27-річна Ганна Колесник з фракції "Слуга народу", людина в парламенті малопомітна, хоча й відзначилася одним дуже яскравим скандалом навесні 2021 року. Але головне – її зв’язки, які ведуть екс-судмедексперта до одного з одіозних митників часів Януковича, який досі займається багатьма грошовими потоками.

Who is Анна Колесник і чим відома?

Ганна Колесник народилася у місті Лебедін Сумської області 24 жовтня 1994 року та має юридичну та економічну освіту. До появи у політиці працювала судмедекспертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Під час президентських виборів 2019 року виступала довіреною особою тоді ще кандидата Володимира Зеленського, а на позачергових парламентських виборах улітку пройшла №94 за списком "Слуги народу".

У ВР новоспечений нардеп стала членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і до 31 березня 2021 року її мало хто знав. Все змінилося зі вдалим фото зробленим на сесійному засіданні парламенту, де у телефоні нардеп висловила думку співрозмовнику, що "треба валити з України". Таке враження на неї справила доповідь генерал-полковника ЗСУ Руслана Хомчака.

Таким чином, підозра від САП стала другим гучним скандалом із нардепом, що дуже дивує, адже хоча сама політик і не є якоюсь яскравою особистістю, зв’язки, які привели її до крісла ВР, давно мали б зацікавити правоохоронців.

Харківський клан митників-контрабандистів, де всі свої

Хоча сама Ганна Колесник і народилася на Сумщині, її життя безпосередньо пов’язане з Харковом і є ще як мінімум одна людина зі схожим життєвим шляхом, яку ЗМІ називають одним із кураторів контрабанди в Україні та близьким родичем нардепа.

Йдеться про 58-річного Сергія Іванова, уродженця Лебединського району Сумщини, який у 1994 році розпочав службу у митній службі України, а у 2010 році очолив Харківську обласну митницю.

Після цього він встиг покерувати обласними митницями в Полтаві, Одесі та Чопі, що, за даними ЗМІ, пояснювалося його рідкісним і цінним за часів президентства Віктора Януковича вмінням налагодити роботу митницю з добування "чорного налу".

Сергій Іванов

Поруч із ним, лише у Державній прикордонній службі, працював такий собі Вадим Слюсарєв – начальник прикордонного загону на митному посту "Гаптівка" Харківщини, де Іванов був начальником посту. Це знайомство виявилося обох знаковим, особливо після Майдану.

Так, Вадим Слюсарєв у 2015 році звільнився з Держприкордонслужби у званні генерала та зайнявся бізнесом – за даними сервісу "Юконтрол" з ним пов’язані близько 10 фірм у Дніпрі та Харкові.

А ось сам Сергій Іванов не тільки уникнув люстрації, а й став спершу. о. начальника Чопської митниці, а потім начальником митного посту "Одеса-порт" у 2016 році, при цьому, за даними ЗМІ, неформально курируючи і Харківську митницю.

Втім, кар’єра екс-прикордонника Вадима Слюсарєва розвивалася вдало, принаймні саме його ЗМІ називали неформальним куратором Харківської обласної організації "Слуги народу". Причому "ангелом-охоронцем" Слюсарєва називали екс-нардепа Артема Пшонку, сина екс-генпрокурора України часів Януковича Віктора Пшонки.

Вадим Слюсарєв

Отримавши карт-бланш на формування кадрової політики "СН" на Харківщині, Слюсарєв відразу заповнив партійний список своїми протеже, зокрема, Микола Одарченко, батько мажоритарника зі 170-го округу Андрія Одарченка, є засновником ТОВ "Градієнт Інвест". Ця фірма має загальний телефонний номер з ТОВ "Рубікон Трейдтинг", 99% якої належать Слюсарєву.

Директор іншої фірми Слюсарєва "Онікс-2006" Ігор Пономаренко був уповноваженим представником "Слуги народу" в окрузі №173, де вибори виграв Олександр Бакумов.

Але до чого тут Ганна Колесник, питається? Крім того, що вона землячка Сергія Іванова?

Харківському клану шлють вітання через родичів?

Відповідь на питання причетності Анни Колесник до клану Сергія Іванова-Вадима Слюсарєва досить проста – за даними ЗМІ, вона є родичкою екс-митника Іванова і саме з його подання та допомогою Слюсарєва стала нардепом.

Не дивно у цьому сенсі виглядає і її потрапляння до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Щоправда, інформація суперечлива в сенсі ступеня спорідненості екс-митника і нардепа, але, як мінімум, бізнес-зв’язок парламентаря Колесник із тим самим Слюсарем, є. Так, вона була співзасновником у компанії "СТК ЛТД", разом із Вадимом Слюсарєвим, щоправда, формально ця фірма останньому вже не належить, але її директором є така собі Юлія Тимошенко, "за сумісництвом" директор фірм екс-прикордонника-бізнесмена.

Словом, зв’язок через бізнес, характерний для Вадима Слюсарєва та нардепів від "СН", помічений "Схемами" ще на виборах до ВР, є.

Нагадаємо також, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що триває восьмий місяць, багато вітчизняних чиновників продовжують мати бізнес-інтереси з окупантами або дозволяють останнім заробляти в регіоні.