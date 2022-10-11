Криваві ліки: як екс-депутат держдуми заробляє в Україні, щоб вкладати у зброю для рф

Екс-почесний громадянин Харкова заробляє на ліках, а потім може вкласти їх у зброю проти України

У той час як Харків зазнає щоденних обстрілів, його вкрай недовго, але екс-почесний громадянин міста, Олександр Шишкін заробляє на смертях тих, кому раніше допомагав.

"Здоров’я" для російського сенатора

Так, ще в 2012 році Олександр Шишкін, на той момент депутат Державної думи Росії, купив групу компаній "Здоров’я" у українсько-російського бізнесмена Ігоря Сало. Підприємства групи здебільшого розташовувалися на території Харківщини тож не дивно, що Шишкін почав активно розширювати свій вплив у регіоні.

Вже в серпні 2014 року він навіть став почесним громадянином Харкова, хоча сам був уродженцем Кемерово і навіть, як подейкували, мав відношення до місцевих ОЗУ. Проте за благодійність та підтримку РПЦ у Харкові (ініціював будівництво храму) він був відзначений міськрадою.

Втім, Генеральна прокуратура України оскаржила в суді це рішення, оскільки Шишкін як член Ради безпеки росії голосував за анексію Криму. У лютому 2019 року суд позбавив бізнесмена звання почесного громадянина Харкова.

Проте Олександр Шишкін продовжує володіти групою компаній "Здоров’я", що складається з 4 підприємств, які офіційно записані на російського кінобізнесмена Леоніда Огороднікова.

Криваві гроші — спільний бізнес на зброї.

Проте з останнім сам Шишкін є партнером по цілій низці компаній, але головне, спільно придбали частину акцій акціонерного товариства "Національний екологічний оператор" (НЕО), що займається утилізацією сміття. Саме підприємство є дочірнім для російської держкорпорації "Ростех".

"Ростех" є багатопрофільною держкомпанією росії, помітне місце в якій займає виробництво зброї — ЗРК "Панцир", танків Т-90, вертольотів Ка-52 і літаків типу Су-57, що сьогодні успішно знищуються ЗСУ.

Не виключено, що доходи від продажу 600 найменувань ліків групи "Здоров’я", які отримує в Україні, Олександр Шишкін вкладає в збройовий бізнес "Ростеха", адже на тлі втрат на українській землі окупантам знадобиться багато нової зброї.

Як Олександр Шишкін став власником успішного фармацевтичного бізнесу в Україні, "Телеграф" докладно писав тут.