"Слуга народу" поменшала на одного нардепа: хто пішов і чому

Вона чітко пояснила причини складення своїх повноважень

Хоча протягом повномасштабного вторгнення з фракції "Слуга народу" вже були звільнення, у вівторок, 25 жовтня, стало відомо, що одна з народних депутаток добровільно вирішила скласти заяву на вихід із цієї політичної партії. Це Юлія Яцик.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, причиною цьому стала низка причин, яка пов'язана з діяльністю її співпартійців, які нібито "впливають на місцевих депутатів", аби вони приймали потрібні їм рішення.

"Ручне керування партійним осередком СН в Запорізькій області, якого забажали корумповані Олександр Старух, Геннадій Фукс та фаворитка смотрящого від Офісу Злата Некрисова для протягування потрібних їм і її співмешканцю Віктору Щербіну корупційних голосувань, не залишило мені вибору. За вказівкою Некрасової політичну раду, яку я очолювала до цього часу та до якої входили Михайло Федоров і Павло Мельник було безпідставно розпущено, та обрано "ручний" склад політради, за допомогою яких Некрасова впливатиме на місцевих депутатів, погрожуючи застосуванням імперативного мандату у разі неголосування за потрібні їй питання", — йдеться в повідомленні Яцик.

Вона зазначила, що прийняла рішення про вихід з партії без вагань, адже знає, що її цілі і шлях відрізняються. Крім того, вона зазначила, що голова "Слуги Народу" надіслала ще один лист у місцеві осередки, з яким вона Яцик не погоджується.

"А крім того, головою партії СН Олена Шуляк скеровано лист до місцевих осередків, згідно з яким за законом і Положенням про членство в партії СН забороняється військовослужбовцям, учасникам добровольчих формувань та тероборони", — підсумувала Юлія Яцик.

До того ж з її повідомлення стало зрозуміло, що "вибір між членством в партії СН та участю в ДФТГ N6 і посадою радника командира 110-Ї Запорізької окремої бригади ТРО навіть не стояв". Вона продовжить працювати в інтересах України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "Слуга народу" Єлизавета Богуцька поділилася своїми роздумами щодо обстрілів України і викликала нерозуміння в мережі.