Звинуватила партію в корупції: чому нардеп Яцик зі скандалом залишила "Слугу народа" та що про неї треба знати

Нардеп каже, що зі "Слугою народу" її більше нічого не об'єднує

З політичної партії "Слуга народу" майже непомітно вийшла народна депутатка Юлія Яцик. Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, проте великого резонансу в медіа подія не набула. А дарма. У своєму зверненні Яцик виступила зі звинуваченнями на адресу місцевих представників партії "Слуга народу", які, за її словами, рейдернули Запорізький осередок "СН".

"Жили без кохання, розійшлись без суму. Більше з політичною партією "Слуга народу" мене нічого не пов’язує",- написала депутатка. Своє рішення вона пояснила ручним керуванням партійним осередком в Запорізькій області.

"Це забажали корумповані Олександр Старух, Геннадій Фукс та фаворитка "смотрящего" від Офісу (мова про Офіс президента — Ред.) Злата Некрасова для протягування їм та її співмешканцю Віктору Щербині корупційних голосувань", — пише Яцик.

Вона також заявила про безпідставний розпуск політичної ради, яку власне очолювала та куди також входили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та народний депутат Павло Мельник. За словами політика, це було зроблено за вказівкою заступниці голови Запорізької ОДА Злати Некрасової.

Свій вихід з партії Яцик аргументувала тим, що членство в партії не дозволено військовослужбовцям та учасникам добровольчих формувань.

"Вибір між членством в партії СН та участю в ДФТГ 6 і посадою радника командира 110-і Запорізької окремої бригади ТРО навіть не стояв",- написала вона.

Зазначимо, що Яцик обиралась до парламенту від 79 виборчого округу в Запорізькій області (Енергодар, а також Василівський та ряд сусідніх районів). Нардеп є членом комітету з питань правоохоронної діяльності. До обрання в парламент була адвокатом. До виходу з партії певний час мала конфлікти з керівництвом Запорізької області. Зокрема, зі згаданою вище заступницею голови ОДА Златою Некрасовою.

Саму Некрасову, а також, голову ОДА Старуха, депутата облради Віктора Щербину та в.о.мера Запоріжжя Анатолія Куртева підозрюють в крадіжці крупної партії гуманітарної допомоги. Обшуки у цій справі були проведені НАБУ та СБУ ще 30 серпня.

"Яцик ще навесні жалілась на Некрасову і всю цю компанію в ОП, тоді в неї була інформація, що допомога просто "не доходить" туди куди треба, але Некрасова — це квота Кирила Тимошенка, він її завжди захищав. Тому вона власними силами почала завозити допомогу в область",- розповідає виданню один з позафракційних нардепів.

Він також додав, що швидше за все, рішення Яцик співпало з конфліктом з Тимошенком, і що тепер, можливо, Яцик можна буде побачити в рядах групи "Розумна політика" ексспікера Дмитра Разумкова.

"Хоча саму групу Разумкова Офіс систематично "розхитує", різними методами. І це дає результат — один з нардепів нещодавно все-таки вийшов з лав групи", — додає він.

Також варто звернути увагу на ще один красномовний факт щодо Яцик, який особливо впадає в око на тлі новин про нещодавній арешт президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Свого часу Яцик, яку з ним пов’язували, разом з іще декількома нинішніми депутатами від "СН" брала участь у мітингу на підтримку Богуслаєва в Запоріжжі.

У 2012 році також балотувалась до Верховної Ради по списках "Радикальної партії Олега Ляшка", однак не пройшла до парламенту.

Під час виборчої кампанії 2019 року місцевий портал Energodar.city з посиланням на сайт Інсайд писав, що Юлія Яцик нібито насмерть збила людину, однак покарання за неї відбув батько. На той момент кандидат в депутати Юлія Яцик інформацію назвала фейковою. Тоді журналісти матеріал не видалили, однак станом на жовтень 2022 матеріал, як і сам портал Інсайд, недоступні.

Влітку 2019-го ЗМІ також називали її близькою до Сергія Пекшина, який був відомою персоною в регіоні ще до Революції Гідності — його тоді називали кимось на кшталт "смотрящого" по Енергодару. У 2019 році, за інформацією порталу Антикор, Пекшин курував вибори на 79 окрузі від "Оппоблоку", маючи при цьому дружні стосунки з Яцик. Також Пекшину приписують близькі стосунки з Євгеном Анісімовим (більш відомий як кримінальний авторитет "Анісім").

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення центр прийняття рішень змістився на Банкову, а от члени Верховної Ради частіше виступали в ролі статистів. Це визнавали навіть ті, хто знаходиться у опозиції до центральної влади.

Наприклад, Дмитро Разумков, до якого може перейти вищевказана Юлія Яцик, в інтерв'ю "Телеграфу" говорив: "На жаль, Верховна Рада втратила свою суб’єктність. Погоджувальні ради відбуваються, але рішення приймаються "Слугою народу", бо в них більшість. Але парламент зараз не видно і не чутно".