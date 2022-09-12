"Нужно входить в режим войны с рф": интервью Разумкова о вторжении, предателях, зиме и выборах

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда узнал о планах масштабного нападения россии на Украину, войне, выборах и том, как страна будет переживать зиму

Дмитрий Разумков уже почти год — не спикер Верховной Рады Украины, в отставку его отправляли со скандалом, сейчас возглавляет свою депутатскую группу "Разумная политика", которая в основном состоит из "Слуг народа". В интервью "Телеграфу" он рассказал о первых часах и днях войны, как была подготовлена Верховная Рада, что перед вторжением говорил глава ГУР Кирилл Буданов, хватит ли Украине электроэнергии зимой и почему сейчас парламент потерял свою субъектность.

– Когда вы в первый раз узнали о возможности полномасштабной войны?

– Информация о возможности полномасштабного наступления у меня появилась к новому году. Уверенность в том, что война будет — с начала февраля. У меня есть фотография, где видно, что еще 13 февраля в моей спальне лежали кофры с оружием. Многим коллегам я говорил, что война будет, но они крутили пальцем у виска.

Путин делает так, как делал Гитлер, и время наступления было выбрано подходящее. Я до четырех утра не спал, потом приехал в свой офис. Туда же приехали мои коллеги.

У меня до того были разговоры с чиновниками, которые говорили, что наступления не будет, и максимум, что это будут какие-то действия на Востоке. Но у меня по собственному ощущению было несколько сценариев развития: первый – россияне идут через Житомир, Винницу и доходят до Приднестровья, и так режут нам пути сообщения и поставок оружия. Второй – создание так называемой Новороссии, это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. К счастью, благодаря нашей армии им это не удается.

- А когда именно вас вызвали в парламент, была ли подготовка?

– Не вызывали. Никаких мобилизационных планов для депутатов не было. Нардепам сказали, что им нужно приехать в свои кабинеты, потому что если что-нибудь начнется, то там будет связь. Я тогда сказал коллегам, что этого делать нельзя, потому что диверсанты или десант как раз придут в наши кабинеты. Я говорил, что нужно собираться в другом месте, чтобы кто-то один уехал и получил информацию и дальше уже двигаться на заседание. Наш план сработал.

Но, к счастью, россиянам не удалось "положить" нам связь. А если бы не было связи, были бы большие проблемы с заседанием Верховной Рады.

– А как была организована охрана парламента, правительственного квартала? Ибо то, что я слышала, говорит о том, что процесс был скорее хаотичен, чем организован.

– Все происходило хаотично и неорганизованно, это правда. К счастью, не пришлось опробовать охрану Верховной Рады или Офиса президента. Некоторые рассказывают, что были ожесточенные бои на Печерских холмах, но я все время был в Киеве и первые дни в правительственном квартале, никаких боевых столкновений там не было.

- Знаю, что депутатам были розданы конверты на случай каких-то чрезвычайных действий, но все решалось потом в Офисе президента. А какие-то планы, совещания по этому поводу от Аппарата парламента были?

– Планы были, но они не сработали. На мой взгляд, подготовка была осуществлена ненадлежащим образом. И если бы не стало связи, то плана Б не было. Ключевой задачей парламента было проголосовать за введение военного положения. И надо отдать должное, большое количество народных депутатов приехали в Раду, понимая, что это может быть последний их визит.

- Об ОП я имела в виду совещание с руководителями фракций, депутатских групп…

– Оно уже была после того, как состоялось заседание ВРУ. Я на нем тоже присутствовал. Президент был на Банковой. Истории о том, что он куда-то уехал – неправда. Я его сам видел. Была рабочая обстановка в ОП. Возможно, я не видел всех заместителей главы ОП, но президент точно был.

И это было важно, потому что если бы президент переехал хотя бы во Львов, то это негативно повлияло бы на настроения и моральный дух.

Также, если бы мы провели заседание парламента в других зданиях. Но и я, и другие коллеги выступили с тем, что заседание обязательно должно проводиться в стенах ВРУ на Грушевского, чтобы показать, что депутаты остались здесь и не поехали на Запад страны или за границу. И действительно, многие депутаты остались в Киеве, хотя были и те, кто поехал во "Львовский котел".

- Глава ГУР Буданов, я это точно знаю, едва ли не единственный, кто еще осенью в разговорах с другими чиновниками говорил, что война все же будет, и даже рассказывал, как именно все будет происходить. Но ему не верили. До вас какая-то такая информация тогда доносилась?

– Я уже в октябре не был председателем ВРУ, меня отправили в отставку. У меня не было таких разговоров с Кириллом Будановым, тогда я уже не получал оперативную информацию (председатель парламента, президент, премьер от разведки получают оперативную информацию о положении дел на фронте и результатах их работы).

Но да, единственная разведка, которая говорила, что будет война – это ГУР, Буданов. Он ходил по лезвию, потому что единственный рассказывал, что все может быть плохо, и его могли отправить "отдыхать". И он же говорил о наступлении и 23 февраля.

Он молодец, подготовил ГУР. Первая линия обороны в Киеве была река Ирпень, где в Мощуне не осталось ни одного дома. Там стояли часть 72-й бригады, ГУР, части спецназа НАБУ (это бывшая Альфа), части Альфы, часть спецназа ДБР, ТРО.

– Еще об Азове мне говорили.

– Не знаю о них, но еще были ССО. Это фактически защитившие Киев. Потому что если бы враг смог организовать переправу через реку Ирпень и перебросить сюда технику, то у нас были бы огромные проблемы.

Я помню разговор с матерью 24 февраля. Кто-то рассказывал, что из Белогородки уходят танки. А это где-то метрах в 800 от моего дома. Она говорит: ну что? Коктейли Молотова есть? Ну тогда жгите. То есть, даже до такого доходило.

Поэтому в отношении Буданова все так. А вот по Херсону, я убежден, была измена. По Харькову тоже. Я считаю, что главу Харьковского СБУ нужно было бы отправить не только в отставку. И Баканова отстраняли с довольно странной формулировкой. Каждый изменник должен получить по заслугам.

– Еще о 23 февраля. Тогда в Раде весь день пытались принимать чрезвычайное положение, а почему уже тогда не проголосовали за введение военного положения? Некоторые депутаты вечером намекали, что если нужно, то мы соберемся утром и проголосуем военное положение.

- Я как раз говорил, что нужно принимать не чрезвычайное положение, а вводить военное положение, потому что мы находимся на пороге войны. Надо было охранять население, возможно, об этом не нужно было говорить по телевизору, но это нужно было делать.

Дискуссия по поводу чрезвычайного положения была даже не о вещах безопасности, а вокруг свободы слова, доступа журналистов, запрета политических партий. И дискуссия была между руководством парламента и Офисом президента.

- По дальнейшему введению военного положения. Есть ли предохранители вводить его постоянно и дальше? Учитывая, что сказал Залужный и Забродский в своем тексте о войне и в 2023 году, как это отразится на проведении выборов? Ведь были мысли провести досрочные выборы

- Вероятность непроведения выборов в 2023 году есть. По-хорошему, нужно входить в режим войны с рф. Война с россией официально до сих пор не объявлена. На поддержку наших иностранных партнеров это не повлияет.

А сейчас постоянно заносятся указы о продлении военного положения. И не проголосовать за них нельзя, но и закрывать глаза на существующие проблемы — тоже. О странных налоговых инициативах, о свободе слова. Потому что сначала они отменяют пошлину, а потом проходит несколько месяцев, и оказывается, что не так посчитали. Никто за это не несет ответственности. Потом просто вернули пошлины.

То же самое и по ввозу автомобилей из Европы. Просто не нужно было давать возможность завозить Майбахи и другие элитные автомобили. Так же непонятна ситуация и с приватизацией во время войны. Причем сначала это называлось релокация, а теперь под приватизацию подгоняют и порты.

- Возвращаясь к вопросу, может случиться, что выборов какое-то неопределенное время не будет?

– Я слышал много идей, что некоторые хотели провести выборы даже сейчас, в сентябре. Но это глупо. Выборы во время военного положения запрещены Конституцией. Слышал идеи о выборах весной следующего года, но нужно как минимум пройти непростую зиму.

Очередные выборы запланированы в октябре 2023 года. И я не уверен, как их проводить. Для того чтобы хотя бы свести новые избирательные списки, понадобится до полугода. И только после этого можно будет проводить выборы. Или тогда нужно будет отменить военное и чрезвычайное положение. Хотя у некоторых в головах уже война закончилась, и началась большая политика. Но если не победить в войне, то избирателей не будет.

- Что касается нынешней работы Верховной Рады. Есть разговоры о том, что она почти утратила свою субъектность, что все принимается в ОП, а депутаты оппозиции договариваются о том, чтобы как-то попасть в эфир, снимая свои правки. Остатки ОПЗЖ часто голосуют вместе с властями. Насколько сейчас к депутатам прислушиваются? Какова механика работы парламента сейчас?

– К сожалению, Рада потеряла свою субъектность. Согласительные советы проходят, но решения принимаются "Слугой народа", потому что у них большинство. Но парламент сейчас не виден и не слышен, и это делается намеренно, я в этом убежден. Последнее, что сделали – это запретили трансляцию заседаний телеканалом "Рада".

Да, есть объективная реальность: во время военного положения функционал парламента более узкий, чем у Кабмина. Но Кабмин тоже не субъектен. Просто есть более-менее эффективные министры. Во время военного положения, согласно Конституции, увеличены полномочия президента, и точкой принятия решений сейчас как раз и есть Офис президента.

- Что касается правительства: будет ли оно заменено в ближайшее время? Знаю, что такие дискуссии ведутся, даже говорят об объединении министерств.

– По отдельным министрам теоретически это возможно. Я слышал, что хотели в сентябре, но уже не вижу такой возможности. Надо понимать, кто на смену. Я не верю, что придут суперпрофессионалы и все изменят. Если говорить, что Кабмин может быть снят, чтобы сбросить негатив, то я не уверен, что это будет панацея. Учитывая непростую ожидающую нас зиму, такой сценарий возможен разве что весной.

- А что думаете о возможном объединении министерств?

- Я был против объединения министерств и комитетов, когда мы приходили к власти в 2019 году. Мы сначала объединили, а затем начали снова разъединять.

Я помню, как когда-то моя руководительница в Кабмине говорила, что любое сокращение штата в правительстве приводит к тому, что нужно покупать новые стулья в кабинете. Дело не в количестве министерств, а в замене людей.

– Вы уже говорили о непростой зиме, и конечно, что зимой будет тяжело, и не только нам. На этом фоне таких новостей достаточно ли делает Нафтогаз, чтобы подготовить страну?

– Они призывают готовить одеяла. Еще в апреле мы с коллегами говорили о необходимости подготовки к зиме. На что я слышал, что у нас все хорошо. А в конце июля мы разговаривали с министрами и они говорили о плане в 19 млрд. К сожалению, сейчас у нас около 13. Это результат работы руководства "Нафтогаза". Сейчас им выделили 201 млрд гривен, но это ни к чему не привело.

А у нас большая проблема с ЗАЭС, потому что она в прошлом отопительном сезоне давала почти половину мощности. В Украине 15 энергоблоков разной мощности. Общая их мощность – 13880 мегаватт. ЗАЭС дает шесть мегаватт. И если враг будет бить по объектам выработки тепла и электроэнергии, мы можем получить коллапс.

– К вам, как к специалисту в политтехнологиях. Какой-то небольшой процент людей, условно пророссийских или сочувствующих рф в Украине, останется, что делать с этой электоральной нишей?

– Эти люди есть, но их количество мизерное, несколько процентов. У них уже не будет представительства в следующем парламенте. Потому что не будет партии, которая сможет идти с такими лозунгами (это во-первых) и получить больше 5% голосов (во-вторых). Это мы говорим о пророссийском электорате, речь не идет о русскоязычных проукраинских людях, живущих, например, в Одессе. Или тех, кто на фронте говорит по-русски.

Но, по социологии, совокупно 85% воспримут победой именно возвращение украинских территорий, а не мирные переговоры с россией. Хотя эти же переговоры дали нам возможность открыть зерновой коридор.

- А что скажете о возможности создания партии военных?

– Если бы война была очень короткая и победоносная, то тогда бы появился большой военный блок. Сейчас думаю, что этого не будет. Военные будут представлены во власти, и это хорошо, но они, скорее всего, будут представлены в разных политических силах. Это не исключает, что военный может возглавить какую-нибудь партию.

- И по закону об олигархах. Вы его раньше критиковали…

– Я критиковал одну вещь. В других странах есть антитрастовое законодательство. И именно это я предлагал. Я также говорил, что если и создавать какую-то структуру, которая будет заниматься олигархами, это не может быть президент и СНБО. Это не их функционал.

Основной точкой напряжения было то, что я направил этот закон Венецианской комиссии. И благодаря этому ЕС среди требований к нашему вхождению в качестве кандидата поставил имплементацию этого закона, но исключительно с рекомендациями, которые поступят от Венецианской комиссии.

- Сейчас как раз должен заработать реестр олигархов, секретарь СНБО Данилов недавно сказал, что такого класса, как олигархи, после войны в предыдущем виде не будет. Согласны ли вы с этим мнением?

– Я не понимаю, что он понимает под понятием олигарх. Появятся новые. Олигарх влияет на политику за счет своих возможностей, но влияние на политиков это коррупция, а для борьбы с коррупцией у нас все есть. Если говорить о монополии в одних руках, то я думаю, такого действительно не будет.