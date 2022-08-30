Бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов дал харьковчанам совет о том, как дальше жить

Харьковчане. Вы меня в личке и на улице часто спрашиваете. Ок, вот Вам мои мысли.

Всем остальным, кроме граждан Украины находящихся во временной (верю) оккупации (им значительно хуже), это трудно будет понять.

Лучше моей Ирины никто коротко и ёмко не сказал — "Кому-то повезло, а кому-то нет."

И ни при чем и не виноваты тут львовяне, киевляне, галичане, полтавчане и другие жители городов, где "мало стреляют".

Жизни как было до 24 февраля, в Харькове не будет.

Зима будет невероятно тяжёлой для Харькова, даже если условно через неделю мы победим.

Я не беру сейчас пост-военные синдромы для харьковчан. Это потом.

Когда победим и если выживем.

Один совет харьковчанам — "Нам надо научиться с ЭТИМ жить". Никто нас не научит. Я не знаю как научиться.

Никто нас харьковчан, которые ТУТ всю войну, — не поймёт.

Это невозможно. Сами. Думаем сами. Учимся сами. Кому-то повезло, а кому-то нет.

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