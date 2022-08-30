Бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов дав харків’янам пораду про те, як далі жити

Харківці. Ви мене в личку і на вулиці часто питаєте. Ок, ось Вам мої думки.

Всім іншим, крім громадян України, які перебувають у тимчасовій (вірю) окупації (їм значно гірше), це важко буде зрозуміти.

Краще за мою Ірину ніхто коротко і містко не сказав — "Комусь пощастило, а комусь ні."

І ні до чого й не винні тут львів’яни, кияни, галичани, полтавці та інші мешканці міст, де "мало стріляють".

Життя, як було до 24 лютого, у Харкові не буде.

Зима буде неймовірно важкою для Харкова, навіть якщо умовно за тиждень ми переможемо.

Я не беру зараз поствоєнні синдроми для харків’ян. Це потім.

Коли переможемо і якщо виживемо.

Одна порада харків’янам — "Нам треба навчитися з ЦИМ жити". Ніхто нас не навчить. Я не знаю, як навчитися.

Ніхто нас харків’ян, які ТУТ усю війну, — не зрозуміє.

Це неможливо. Самі. Думаємо самі. Вчимося самі. Комусь пощастило, а комусь ні.

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