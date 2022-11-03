У Рабиновича и еще одного нардепа отобрали депутатские мандаты

Васильковский был депутатом от партии "Слуга народа", Рабинович – от "ОПЗЖ"

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З. Они же 18 июля 2022 года Указом президента No 502/2022 были лишены гражданства Украины.

Об этом написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, "за" прекращение полномочий Рабиновича проголосовало 304 нардепа, Васильковского — 292.

При этом относительно Игоря Васильковского голосов против не было, а один нардеп от ОПЗЖ воздержался. В случае Вадима Рабиновича один из депутатов группы "За будущее" проголосовал против, один внефракционный — воздержался.

Таким образом, в украинском парламенте осталось 417 нардепов. Причиной прекращения полномочий указывается лишение гражданства Украины, хотя официального тому подтверждения до сих пор не было.

Как сообщал "Телеграф" ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов дал совет народным депутатам из ОПЗЖ извиниться перед украинцами и сложить мандаты, а не создавать новые партии и объединения.

Кроме того, Верховная Рада запретила пророссийские партии в Украине — стал известен забавный момент голосования.